Леклер: Я все ще люблю Феррарі та хоче повернути її на вершину Формули-1

Пілот Феррарі Шарль Леклер не знає, звідки пішли чутки про те, що він замислився про розставання зі Скудерією.

Слова 27-річного монегаска наводить Motorsport.

У західних ЗМІ з'явилася інформація, що Леклер роздратований ситуацією, що склалася в італійській команді, яка все ніяк не може повернутися на вершину Формули-1. І у зв'язку із цим Шарль нібито думає про те, щоб змінити команду.

Проте сам гонщик запевнив, що він повністю довіряє Феррарі і все так само мріє стати чемпіоном світу саме в червоному боліді.

"Я дуже здивований. Я маю на увазі, що не маю жодного уявлення, звідки це береться. Тому я просто проігнорую це. Але я ніколи не говорив нічого подібного за останні кілька гонок. Навпаки, я продовжував говорити, як сильно я люблю команду і як сильно я хочу повернути Феррарі на вершину. Я був просто здивований. У нас є бачення, яке ми поділяємо, ми троє: Фред (Вассер), Льюіс (Гамільтон) і я, щоб спробувати повернутися до перемог. І ми працювали над тим, щоб втілити його в життя. Так що, так, це, безумовно, наш план. І я думаю, що ми повинні його дотримуватися", – сказав Леклер.

Після дев'яти етапів сезону-2025 Шарль Леклер посідає п'яте місце особистого заліку, заробивши 94 очки. Феррарі у свою чергу йде другою в Кубку конструкторів зі 165 балами в активі.

Раніше колишній пілот Формули-1 та нинішній стюард ФІА висловив думку, що Льюїс Гамільтон вже думає про завершення кар'єри через важкий початок кар'єри у Скудерії.