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Леклер розбив болід у першій практиці Гран-прі Канади

Олександр Булава — 13 червня 2025, 23:05
Леклер розбив болід у першій практиці Гран-прі Канади
x.com/F1

Пілот Феррарі Шарль Леклер розбив болід під час першої практики Гран-прі Канади. Сесія була зупинена червоними прапорами.

Монегаск переборщив зі швидкістю у другій шикані й врізався в бар'єр у 4-му повороті, що призвело до серйозних пошкоджень всієї лівої частини його машини.

Після дев'яти етапів сезону-2025 Шарль Леклер посідає п'яте місце особистого заліку, заробивши 94 очки. Феррарі у свою чергу йде другою в Кубку конструкторів зі 165 балами в активі.

За підсумками першої практики найкращий час показав пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Другий результат за підсумками сесії показав гонщик Вільямс Александер Албон, третім став його напарник Карлос Сайнс.

Розклад Гран-прі Канади

Субота, 14 червня

00:00 – 01:00. Друга практика

19:30 – 20:30. Третя Практика

23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 15 червня

21:00 Гонка

Раніше Леклер заявив, що він не думає про те, щоб залишити Феррарі, яка не бореться за титули.

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