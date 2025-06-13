Леклер розбив болід у першій практиці Гран-прі Канади

Пілот Феррарі Шарль Леклер розбив болід під час першої практики Гран-прі Канади. Сесія була зупинена червоними прапорами.

Монегаск переборщив зі швидкістю у другій шикані й врізався в бар'єр у 4-му повороті, що призвело до серйозних пошкоджень всієї лівої частини його машини.

Після дев'яти етапів сезону-2025 Шарль Леклер посідає п'яте місце особистого заліку, заробивши 94 очки. Феррарі у свою чергу йде другою в Кубку конструкторів зі 165 балами в активі.

За підсумками першої практики найкращий час показав пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Другий результат за підсумками сесії показав гонщик Вільямс Александер Албон, третім став його напарник Карлос Сайнс.

Розклад Гран-прі Канади

Субота, 14 червня

00:00 – 01:00. Друга практика

19:30 – 20:30. Третя Практика

23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 15 червня

21:00 Гонка

Раніше Леклер заявив, що він не думає про те, щоб залишити Феррарі, яка не бореться за титули.