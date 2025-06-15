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Антонеллі став третім наймолодшим гонщиком, який фінішував на подіумі Формули-1

Станіслав Лисак — 15 червня 2025, 23:32
Антонеллі став третім наймолодшим гонщиком, який фінішував на подіумі Формули-1
Getty Images

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі став третім наймолодшим гонщиком, що фінішував на подіумі під час етапу Формули-1.

Італієць став третім на Гран-прі Канади у віці 18 років та 294 днів. Молодшими заїжджали на подіум лише Макс Ферстаппен – 18 років та 228 днів на Гран-прі Іспанії-2016, а також Ленс Стролл – 18 років та 239 днів на Гран-прі Азербайджана-2017.

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Раніше італієць вигравав кваліфікацію спринту на Гран-прі Маямі, ставши наймолодшим власником поул-позиції в історії, якщо брати до уваги всі формати гонок Формули-1.

Після 10 етапів Антонеллі розташувався на 7 місці в загальному заліку пілотів, набравши 63 очки. Відставання від 7-разового чемпіона світу Льюїса Гамільтона з Феррарі складає всього 16 пунктів.

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