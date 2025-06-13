Я тільки розпочав свій шлях з Феррарі, – Гамільтон розвіяв чутки про завершення кар'єри

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон спростував чутки про плани завершити кар'єру через складний початок сезону.

Слова 40-річного британця наводить RacingNews365.

Гамільтон жодного разу не підіймався на подіум за підсумком Гран-прі цього року. До того ж, у семиразового чемпіона світу виникли проблеми з адаптацією до нового середовища в італійській команді.

Все це призвело до припущень, що Гамільтон думає про завершення кар'єри. Але сам сер Льюїс запевнив, що це не так.

"Звертаюся до всіх, хто пише історії про те, що я не хочу ганятися – я буквально тільки почав свій шлях із Феррарі, Я тут на кілька років. Я тут надовго, тому немає жодних сумнівів щодо того, що я думаю і чого я прагну досягти з цією командою. Немає жодних сумнівів, тому, будь ласка, перестаньте вигадувати", – сказав Гамільтон.

Раніше напарник Гамільтона Шарль Леклер заявив, що він не думає про те, щоб залишити Феррарі, яка не бореться за титули.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 червня, у Монреалі стартує десятий етап Формули-1 сезону-2025.