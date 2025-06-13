Не думаю, що готовий, – Хаджар не хоче стати черговою жертвою прокляття другого пілота Ред Булл

Пілот Рейсін Буллз Ісак Хаджар відхилив можливість раннього підвищення до статусу пілота Ред Булл.

Слова 20-річного француза наводить Motorsport.

За підсумком першої третини сезону-2025 Хаджар вважається головним відкриттям року, демонструючи стабільно їороші результати.

У зв'язку із цим його вже називають наступним кандидатом на місце в Ред Булл. Проте сам Ісак дав зрозуміти, що поки він хоче залишитися в молодшій команді та розвиватися.

"Звичайно, я не відчуваю себе готовим. Це факт. Для мене добре те, що я переймаю досвід там, де я зараз перебуваю. Я насолоджуюся кожними вихідними, багато чому вчуся. Це машина, за кермом якої мені подобається перебувати, тож подивимося, що буде в майбутньому. Як для гонщика молодіжної програми Ред Булл, виступати тут (в Рейсін Буллз) – нормальна траєкторія", – сказав Хаджар.

Молодий гонщик погодився із думкою, що передчасне підвищення може зламати кар'єру.

"Це справедливо. Тому що Ліам (Лоусон) і Юкі (Цунода) – якісні пілоти, тож це нормально так думати. Мені просто цікаво бути поруч з Максом (Ферстаппеном). Це єдине, що я можу сказати".

Хаджар також розкрив, чого саме, на його думку, йому не вистачає, щоб бути готовим до переходу в Ред Булл.

"Я думаю, що, можливо, я ще не мав достатнього досвіду керування складним болідом. Досі мої машини були дуже стабільними і не найскладнішими в управлінні. У мене не було вихідних, коли машина відчувала себе жахливо. У мене немає досвіду спроб підняти машину з нуля до висот за один вікенд. Можливо, в технічному аспекті я ще можу досягти прогресу. Розуміння того, що потрібно боліду Формули-1, щоб їхати швидше і так далі. Я думаю, що чиста швидкість, є вона у вас чи ні, але вона більше за межами цього".

Нагадаємо, що сьогодні, 13 червня, стартує десятий етап Формули-1 сезону-2025, який проходитиме в Канаді.

Раніше колишній гонщик Ф-1, а нині стюард ФІА Дерек Ворвік висловив думку, що Льюїс Гамільтон вже думає про завершення кар'єри через важкий старт у Феррарі.