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Дуель Норріса та Піастрі, Антонеллі вибив страйк Ферстаппеном: підсумки етапу Формули-1 в Австрії

Олексій Погорелов — 29 червня 2025, 21:30
Getty Images
Макс Ферстаппен та Андреа Кімі Антонеллі

Через два тижні після вогняної, але холодної Канади, Формула-1 повернулася до Європи, де гонки відбуватимуться все літо.

Гран-прі Австрії рідко коли нас розчаровував, здебільшого у Шпільберзі фанати отримували позитивні емоції від класних перегонів. Те ж саме сталося і цього разу.

Повернення короля

Етап в Австрії розпочався з новин про те, що Себастьян Феттель може замінити Гельмута Марко в ролі радника Ред Булл.

Причому це вже не чутки, а підтверджений факт: Феттель та Марко про це розповіли + Макса Ферстаппена попросили поділитися думками про потенційне повернення першого чотириразового чемпіона Ред Булл.

Поки що ще нічого не вирішено, але абсолютно точно можна сказати, що всім фанатам Формули-1 хотілося б знову побачити Себа в паддоку. Навіть якщо це станеться в подібній ролі.

Сайнс-старший відмовився від боротьби з Сулаємом

Менш приємні новини прийшли з більш глобального майданчика, де Мохаммед Бен Сулаєм здобув, здається, свою головну перемогу.

Після наснаги, яку Карлос Сайнс-старший дав світові автоспорту, легенда ралі приніс певним чином розчарування. Іспанець вирішив, що боротьба за крісло президента ФІА – це не для нього.

Взагалі Сайнса нема за що звинувачувати, адже балотуватися в президенти Федерації навіть не було його ідеєю. Його підштовхнули до цих роздумів, які в підсумку привели його до згортання планів. Схоже, що у нинішнього президента так і не буде конкурентів під час перевиборів у грудні.

Оновлення Феррарі спрацювало, але цього все одно недостатньо

Фредерік Вассер мав рацію: нове днище, яке було встановлено на боліди Скудерії, дало команді перевагу. У кваліфікації Феррарі поїхала на щонайменше 0,1 секунди швидше.

Це дозволило Шарлю Леклеру встановити другий час, а Льюїсу Гамільтону – четвертий. Причому семиразовий був упевнений, що якби він був у рівних умовах із напарником, то перевершив би його результат.

Попри такий позитив, Вассер мав рацію і в іншому – не варто перебільшувати значення цього оновлення. На жаль, приріст у продуктивності був не те, щоб значний, навіть під час перегонів, де Скудерія знову опинилася у новоствореній Формулі-1,25.

По ходу заїзду Леклер (який програв старт Піастрі через блокування Норріса) та Гамільтон, досить комфортно себе почували. Особливо після того, як сер Льюїс повернув собі четверте місце, відібравши його у Расселла.

Але на скільки Феррарі в перегонах перевершувала 8 команд пелотону з 10, на стільки ж вона поступалася дуету Макларена. Після того, як машина безпеки відпустила всіх у вільне плавання, Піастрі відірвався від Леклера на 5 секунд. І це сталося всього за 8 кіл.

Такий результат не налаштовував на боротьбу за перемогу. Але є й плюси: Феррарі фінішем на 3 та 4 місцях заробила хороші очки, що дало їй змогу знову вийти на друге місце в Кубку конструкторів.

Класична помилка новачка

Ніхто не очікував, що Андреа Кімі Антонеллі весь сезон пройде без помилок. У його віці це просто неможливо. Рано чи пізно це мало статися. І це сталося.

Неправильно розрахувавши точку гальмування, юний італієць заблокував задні колеса перед входом у поворот. Намагаючись уникнути першого контакту, Андреа пішов на внутрішню траєкторію. А це означало лише одне – зіткнення неминуче.

Питання полягало лише в тому, хто стане його жертвою. І жертва знайшлася. Шкода, тільки, що подальша аварія зіграла проти інтриги в чемпіонаті, бо Антонеллі не просто врізався у Ферстаппена, він його виніс. Причому з гонки.

Після заїзду Макс не звинувачував суперника в кінці світу. Він чесно заявив, що такі помилки трапляються, до того ж Андреа поспішив вибачитися. Він навіть більше засмутився не через власний схід, а через схід Ферстаппена. Цікаво, а що було б, якби на місці Антонеллі був Расселл?

Кошмар Вільямс триває

Можливо, комусь у команді з Гроу потрібно піти до церкви поставити свічку, бо інакше складно пояснити, як вона після шикарної першої частини сезону опинилася у вирі невдач.

Особливо це стосується Алекса Албона, який, здається, вже забув, що таке фінішувати в гонці. Третій Гран-прі поспіль тайський гонщик змушений достроково покинути через проблеми з болідом.

А що стосується Карлоса Сайнса, то тут у нього могли трапитися флешбеки 2022 року, коли він не доїхав до подіуму через загоряння боліда. Цього разу у нього згоріли гальма через, ймовірно, проблеми з електронікою.

Подвійний схід – велика проблема для Вільямса, бо на Гран-прі Австрії заробили очки всі їхні прямі конкуренти, а це Рейсін Буллз, Астон Мартін, Хаас і навіть Заубер. До слова про швейцарців...

Заубер повстає з попелу?

Останні результати команди не можуть не тішити. Габріель Бортолето вперше в кар'єрі у Формулі-1 закінчив заїзд в очковій зоні, а Ніко Хюлькенберг там опинився третій етап поспіль.

І поки Альпін продовжує лихоманити, Заубер користується моментом, щоб відірватися від французів на 15 очок. При цьому швейцарці відстають лише на два бали від Астон Мартіна, на три – від Хаас і на 10 – від Рейсін Буллз.

Поки що дуже подобається те, як колись головний аутсайдер "королівських перегонів" знаходить і користується своїми шансами. І всі попередні зміни в структурі правління команди дають свої плоди.

Норріс і Піастрі видали битву напарників у дусі Гамільтона та Росберга

Після того, як Піастрі пройшов Леклера в першому повороті, одразу стало зрозуміло, між ким розгорнеться боротьба за перемогу в Шпільберзі.

Причому Ландо та Оскар у той самий момент почали відриватися від усього пелотону, знову від'їжджаючи у свою власну лігу. З одного боку, це погано, оскільки домінування однієї команди ніколи не було чимось хорошим для інтересу до спорту. Але з іншого, тут не було явних першого і другого номерів – обидва гонщики рівною мірою бажали перемогти, і їм у цьому ніхто не заважав.

Було цікаво спостерігати за тим, як гоночні інженери обох пілотів запитували щодо бажаної тактики, як вони їм допомагали, бажаючи зробити все для перемоги.

І самі гонщики не розчарували, видавши соковиту боротьбу на треку. Будучи вперше з часів Австралії в ролі наздоганяючого, Піастрі був змушений атакувати напарника. А Норріс у свою чергу не міг собі дозволити зламатися під тиском, інакше ще одна помилка, особливо після Канади, могла надто дорого йому коштувати.

Заключний відрізок Гран-прі подарував нам надію на потенційну боротьбу колесо в колесо, як це було на старті гонки, де вони встигли обмінятися позиціями з контратаками. Оскар із кожним колом відігравав відставання від Ландо. Здавалося, що ще трохи, і ми отримаємо бажане. Але коли відставання скоротилося до менш ніж 2 секунд, боротьба за великим рахунком закінчилася.

Піастрі перестав відігравати по 0,2 секунди, а навіть навпаки, почав потроху програвати. До того ж, колові (Бортолето з Алонсо) стали свого роду гарантом перемоги Норріса, адже Оскар не зміг їх пройти.

Загалом, Гран-прі Австрії вийшов дуже навіть захопливим, а тому чергове 10+-річне продовження контракту на проведення перегонів повністю виправдане.

Макс вибув із гонки за титул?

Якщо раніше надії на те, що Макс Ферстаппен зможе хоч якось скласти конкуренцію Піастрі та Норрісу в боротьбі за титул, мали право на життя, то після Гран-прі Австрії вони, здається, померли.

Ставши жертвою Антонеллі, чотириразовий чемпіон світу опинився в ситуації, коли він може сказати: "Ну я хоча б спробував".

"Блискуче" влучання Антонеллі, найімовірніше, поставило хрест на шансах Макса взяти п'яту корону поспіль, аж надто вже велике відставання від пілотів, які володіють найшвидшим болідом у пелотоні.

Після цієї гонки Леклер (119) і Расселл (146) відстають від Ферстаппена (155) на меншу кількість очок, ніж Макс – від Норріса (201) і Піастрі (216). Тут би третє місце втримати, не те, що перше забрати...

Учень не зміг перемогти вчителя

Одну з найкрасивіших битв дня нам подарували дебютант Формули-1 Габріель Бортолето і ветеран Фернандо Алонсо, який, по суті, є менеджером бразильця.

Темп пілота Заубер на останньому відрізку гонки дозволив йому скоротити 8-секундне відставання від дворазового чемпіона за лічені кола. У підсумку ми отримали боротьбу, яка могла закінчитися як аварією через недосвідченість одного, так і несподіваним результатом.

На жаль, повноцінно за цим протистоянням ми не змогли поспостерігати. За кілька кіл до фінішу їх наздогнала парочка пілотів Макларена, а тому Габі та Нандо довелося пропускати їх через статус колових.

Хто знає, як завершилася б боротьба, якби не сині прапори. Але на реакцію обох гонщиків після фінішу було приємно дивитися. А перший фініш в очках став для Бортолето втішним призом.

Лоусон набуває впевненості

За нинішнім сезоном складається таке враження, що одній компанії з виробництва енергетичних напоїв було б краще виставляти на старт один болід старшої команди, і три – молодшої. Інакше пояснити результати не виходить.

До свого підвищення в Ред Булл Юкі Цунода досить упевнено виступав за молодших "биків". Те ж саме стосується і Ліама Лоусона з Ісаком Хаджаром. Уся трійця краще показує себе в боліді Рейсін Буллз.

Багато хто вважає машину Ред Булл надто складною в опануванні, і що тільки Максу Ферстаппену це під силу. З кожним разом ми все сильніше і сильніше в цьому переконуємося. Не дарма Хаджар зіграв на випередження, заявивши, що він не готовий до переходу в Ред Булл, бо болід Рейсін Буллз простіший і він більше підходить для набору досвіду.

Зараз Лоусон готовий сказати слово в слово. В останніх трьох гонках (пропускаємо Канаду, де він зійшов), новозеландець двічі фінішував в очках. Причому в Австрії він встановив рекорд кар'єри – шосте місце. Ба більше, він примудрився обійти Цуноду в особистому заліку.

"Феррарі" етапу: непорозуміння Гамільтона та інженера триває

Хто б міг подумати, що у семиразового чемпіона світу будуть такі проблеми в найуспішнішій команді в історії.

Зрозуміло, що потрібен якийсь час на адаптацію та злагодженість у діях, але скільки це триватиме?

Цього разу незручна ситуація між пілотом та його гоночним інженером сталася перед заїздом на піт-стоп, якого Гамільтон не хотів. Але Ріккардо Адамі змусив це зробити.

ЛГ: "Мій темп повернувся і шини в порядку".

РА: "І зараз ми їдемо в бокси".

ЛГ: "Мої шини в порядку, можу я продовжити відрізок? Скільки залишилося кіл?".

РА: "Давай у бокси, 20 кіл".

ЛГ: "Я не хочу зупинятися".

РА: "Бокс, бокс".

Гамільтона чудово можна зрозуміти. Він не просто так семиразовий чемпіон світу, і до його думки варто прислухатися. До того ж, на нього все ще тисне те, що він за 11(!) етапів все ще не побував на подіумі.

Але в той же самий час, Льюїс не може знати всю картину того, що відбувається не трасі. І команда, у якої є необхідні дані, робить все заради успіху свого гонщика.

Поки вони не спрацюються, Гамільтон так і буде програвати Леклеру по 8-10 секунд до кінця гонки. Може наступного сезону все буде інакше?

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