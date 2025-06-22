Молитви Гамільтона почули: Феррарі готує оновлення боліда на Гран-прі Австрії

На одинадцятий етап Формули-1 сезону-2025, який проходитиме в Австрії, Феррарі планує привезти оновлення боліда.

Про це повідомляє Planet F1.

Керівник Скудерії Фредерік Вассер підтвердив, що найближчими тижнями італійська команда запровадить деякі новинки на свій SF-25. Проте він також поспішив применшити їхні масштаби.

"Скоро у нас буде оновлення, перед Великою Британією. І, можливо, ще одне трохи пізніше.

Але, чесно кажучи, сьогодні я думаю, що у виконанні і тому, що ви отримуєте від машини, набагато більше, ніж у потенціалі самої машини.

Зараз ми знаходимося в кінці життєвого циклу цього регламенту. І всі ми знаємо, що, коли ми виводимо щось на трасу, ми більше говоримо про соті долі секунди, ніж про десяті", – сказав Вассер.