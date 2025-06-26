Феттель може стати радником Ред Булл у 2026 році

4-разовий чемпіон світу Себастьян Феттель може повернутися в Ред Булл у якості радника команди.

Про це повідомляє Motorsport.com.

Німецький експілот може замінити на цій посаді Гельмута Марко, контракт якого розрахований до 2026 року. Австрієць ще не підтвердив продовження роботи у стані "биків", адже на той омент йому буде вже 84 роки.

Марко був запрошений на початку історії Ред Булл у Формулі-1 у 2005 році, щоб бути очима і вухами власника концерну Дітріха Матешица, і незабаром став важливою частиною процесу прийняття рішень команди, особливо щодо складу пілотів Ф-1 і програм для молодих пілотів.

Феттель зацікавлений у роботі в Ред Булл, проте не впевнений, що Гельмут Марко покине свою посаду найближчим часом.