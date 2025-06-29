Фантастичний результат, – Гамільтон у захваті від свого виступу в кваліфікації Гран-прі Австрії

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон залишився задоволений виступом у кваліфікації Гран-прі Австрії.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Гамільтон відзначив роботу всієї команди, що дозволило йому вдруге в сезоні після Монако кваліфікуватися четвертим. Проте, на відміну від етапу в Монте-Карло, семиразовий чемпіон світу не втратить цю позицію через штраф.

Він відчув, що проблема на останньому швидкому колі позбавила його можливості випередити Шарля Леклера, який стартуватиме другим. Але Льюїс все одно був набагато щасливішим, що опинився ближче до свого напарника.

"Це фантастичний результат. Я думаю, що команда дуже добре попрацювала на заводі, щоб привезти нам нове днище на цей вікенд. Враховуючи вчорашній день, ми були набагато далі. Думаю, ми відставали на шість-дев'ять десятих. Те, що ми були набагато ближче і опинилися на другому стартовому ряді, я думаю, що це дійсно фантастично. Зрештою, моє останнє коло не було ідеальним. Думаю, я міг би бути другим", – сказав Гамільтон.

Досвідчений гонщик зауважив, що під час гонки болід себе почуває краще, ніж у кваліфікації. Тож він очікує, що Гран-прі Австрії буде для нього успішним.

"Я в цьому бізнесі вже дуже давно. Десь виграєш, десь програєш. Я вдячний, що ми хоча б на другому ряду. І зазвичай наша гонка краща, наша машина краща в гонці, ніж у кваліфікації. Тож ми покращили результат в кваліфікації настільки, наскільки змогли. Будемо сподіватися, що ми зможемо продовжити це в гонці. Напрямок, в якому ми рухалися, був дійсно позитивним. І я думаю, що ми наблизилися за рівнем продуктивністі до Шарля, який дуже, дуже звик до боліда, він майже ніколи не змінює його. Тож я вважаю, що це дуже позитивний результат".

Нагадаємо, що Гран-прі Австрії відбудеться сьогодні, 29 червня. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Шарлю Леклеру не сподобався досвід з болідом Феррарі 2026 року.