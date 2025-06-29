Гран-прі Австрії залишиться у календарі Формули-1 до 2041 року

Формула-1 погодила 11-річне продовження контракту з Projekt Spielberg GmbH & Co KG, які займаються організацією Гран-прі Австрії.

Про це йдеться на сайті "королеви автоспорту".

Попередня угода сторін була розрахована до 2030 року включно. Але тепер австрійський етап буде частиною календаря "королівських гонок" до 2041 року включно.

BREAKING: The Austrian Grand Prix will remain on the F1 calendar through 2041 🇦🇹#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/TkFQkTB4wt — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

"Австрія вже давно є неймовірно особливою гонкою для Формули-1, тому це фантастика, що ми забезпечили довгострокове майбутнє Гран-прі, яке так глибоко вкоренилося в історії цього виду спорту. Щороку повернення до приголомшливих штирійських гір – це особлива подія, яка викликає неймовірні емоції у наших гонщиків, команд та вболівальників, створюючи атмосферу, не схожу на будь-яку іншу", – заявив президент Ф-1 Стефано Доменікалі.

Вперше Гран-прі Австрії з'явився у Формулі-1 у 1964 році (проходив на треку Цельтвег). Після 5-річної перерви він повернувся до календаря Ф-1 у 1970 році. У майбутньому гонка брала ще дві перерви (1988-1996 та 2004-2013), під час яких одна й та ж сама траса була перебудована та отримала нову назву (Остеррайхринг/А1-Ринг/Ред Булл Ринг).

Рекорд за кількістю перемог належить пілоту Ред Булл Максу Ферстаппену, який перемагав у Шпільберзі чотири рази. Феррарі, Макларен та Мерседес частіше за всіх перемагали серед команд (по 6 разів).

Хтось з них може змінити цю статистику вже сьогодні, 29 червня, коли проходитиме черговий Гран-прі Австрії. Старт гонки запланований на 16:00 за київським часом.