Магучіх та Дорощук присутні: визначилася заявка збірної України на Євро-2025 з легкої атлетики в приміщенні
Збірна України з легкої атлетики оприлюднила список спортсменів, які змагатимуться за нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться з 6 до 9 березня в місті Апельдорн (Нідерланди).
Заявку опублікувала Федерація легкої атлетики.
Українці будуть змагатися за нагороди відразу в кількох дисциплінах:
- Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко
- Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук
- Потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька
- Потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв
- Біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник
- Біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко
- Біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко
- Біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина
- Стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук
- Семиборство, жінки: Юлія Лобан
- Стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина
- Штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко
Найтитулованішою у збірній України є Ярослава Магучіх. Чемпіонка Олімпійських ігор нещодавно виграла турнір у Банській Бистриці. Легкоатлетка стала першою в сезоні стрибункою, яка подолала планку в 2 м. У разі перемоги, українка може втретє поспіль здобути титул чемпіонки Європи в приміщенні.
Катерина Табашник також вдало розпочала сезон-2025. Наприкінці січня Катерина здобула бронзову медаль на другому етапі Золотої серії світового туру. А через тиждень з особистим рекордом виграла золоту медаль на етапі Континентального туру в чеському Тршинеці.
Хороші шанси на медаль матиме і Олег Дорощук, який у тому ж Тршинеці став срібним призером. Зазначимо, що осінню він став другим у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.
Минулого року Ольга Корсун та Марія Сіней вийшли до фіналу чемпіонату Європи, але медалей не здобули.
Тетяна Мельник нещодавно стала чемпіонкою України на дистанції в 400 м. Вона представляла Україну на трьох ОІ (2016, 2020 та 2024).
На початку лютого стрибунці з жердиною Яні Гладійчук трішки не вистачило для подіуму на етапі Золотої серії у чеській Остраві.
Транслятором чемпіонату Європи в приміщенні буде Суспільне Спорт.