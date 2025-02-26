Магучіх та Дорощук присутні: визначилася заявка збірної України на Євро-2025 з легкої атлетики в приміщенні

Збірна України з легкої атлетики оприлюднила список спортсменів, які змагатимуться за нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться з 6 до 9 березня в місті Апельдорн (Нідерланди).

Заявку опублікувала Федерація легкої атлетики.

Українці будуть змагатися за нагороди відразу в кількох дисциплінах:

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук

Потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька

Потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв

Біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник

Біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко

Біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко

Біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина

Стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук

Семиборство, жінки: Юлія Лобан

Стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина

Штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко

Найтитулованішою у збірній України є Ярослава Магучіх. Чемпіонка Олімпійських ігор нещодавно виграла турнір у Банській Бистриці. Легкоатлетка стала першою в сезоні стрибункою, яка подолала планку в 2 м. У разі перемоги, українка може втретє поспіль здобути титул чемпіонки Європи в приміщенні.

Катерина Табашник також вдало розпочала сезон-2025. Наприкінці січня Катерина здобула бронзову медаль на другому етапі Золотої серії світового туру. А через тиждень з особистим рекордом виграла золоту медаль на етапі Континентального туру в чеському Тршинеці.

Хороші шанси на медаль матиме і Олег Дорощук, який у тому ж Тршинеці став срібним призером. Зазначимо, що осінню він став другим у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.

Минулого року Ольга Корсун та Марія Сіней вийшли до фіналу чемпіонату Європи, але медалей не здобули.

Тетяна Мельник нещодавно стала чемпіонкою України на дистанції в 400 м. Вона представляла Україну на трьох ОІ (2016, 2020 та 2024).

На початку лютого стрибунці з жердиною Яні Гладійчук трішки не вистачило для подіуму на етапі Золотої серії у чеській Остраві.

Транслятором чемпіонату Європи в приміщенні буде Суспільне Спорт.