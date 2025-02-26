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Магучіх та Дорощук присутні: визначилася заявка збірної України на Євро-2025 з легкої атлетики в приміщенні

Руслан Травкін — 26 лютого 2025, 18:09
Магучіх та Дорощук присутні: визначилася заявка збірної України на Євро-2025 з легкої атлетики в приміщенні
facebook.com/UkrainianAthletics

Збірна України з легкої атлетики оприлюднила список спортсменів, які змагатимуться за нагороди на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться з 6 до 9 березня в місті Апельдорн (Нідерланди).

Заявку опублікувала Федерація легкої атлетики.

Українці будуть змагатися за нагороди відразу в кількох дисциплінах:

  • Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко
  • Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук
  • Потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Марія Сіней, Анна Красуцька
  • Потрійний стрибок, чоловіки: Владислав Шепелєв
  • Біг на 400 м, жінки: Тетяна Мельник
  • Біг на 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко
  • Біг на 60 м, жінки: Діана Гончаренко
  • Біг на 60 м з бар'єрами, жінки: Анна Плотіцина
  • Стрибки з жердиною, жінки: Яна Гладійчук
  • Семиборство, жінки: Юлія Лобан
  • Стрибки у довжину, чоловіки: Данило Дубина
  • Штовхання ядра, чоловіки: Артем Левченко

Найтитулованішою у збірній України є Ярослава Магучіх. Чемпіонка Олімпійських ігор нещодавно виграла турнір у Банській Бистриці. Легкоатлетка стала першою в сезоні стрибункою, яка подолала планку в 2 м. У разі перемоги, українка може втретє поспіль здобути титул чемпіонки Європи в приміщенні.

Катерина Табашник також вдало розпочала сезон-2025. Наприкінці січня Катерина здобула бронзову медаль на другому етапі Золотої серії світового туру. А через тиждень з особистим рекордом виграла золоту медаль на етапі Континентального туру в чеському Тршинеці.

Хороші шанси на медаль матиме і Олег Дорощук, який у тому ж Тршинеці став срібним призером. Зазначимо, що осінню він став другим у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.

Минулого року Ольга Корсун та Марія Сіней вийшли до фіналу чемпіонату Європи, але медалей не здобули.

Тетяна Мельник нещодавно стала чемпіонкою України на дистанції в 400 м. Вона представляла Україну на трьох ОІ (2016, 2020 та 2024).

На початку лютого стрибунці з жердиною Яні Гладійчук трішки не вистачило для подіуму на етапі Золотої серії у чеській Остраві.

Транслятором чемпіонату Європи в приміщенні буде Суспільне Спорт. 

Легка атлетика Ярослава Магучіх Стрибки у висоту Тетяна Мельник Яна Гладійчук Катерина Табашник Олег Дорощук

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