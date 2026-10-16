"Салют чорної сили": історія протесту, що вийшов далеко за межі спорту

16 жовтня 1968 року Томмі Сміт, Пітер Норман і Джон Карлос піднялися на олімпійський п'єдестал у Мехіко після фіналу на 200 метрів. За кілька хвилин звичайна церемонія нагородження перетворилася на один із найвідоміших протестів світового спорту.

"Чемпіон" розповідає про "Салют чорної сили" – мовчазний жест, який став символом боротьби за права людини.

1968-й: рік, у якому світ не хотів мовчати

До Ігор у Мехіко світ підійшов розбурханим. У січні Тетський наступ змінив сприйняття війни у В'єтнамі в американському суспільстві. 4 квітня в Мемфісі застрелили Мартіна Лютера Кінга, після чого заворушення охопили десятки міст. У червні смертельно поранили Роберта Кеннеді, а наприкінці літа кадри жорстких сутичок поліції з антивоєнними демонстрантами біля з'їзду Демократичної партії у Чикаго побачила вся країна.

Напруга давно вийшла за межі політичних трибун. За рік до ОІ-1968 Мухаммед Алі відмовився від призову до армії США через війну у В'єтнамі. Його позбавили чемпіонського титулу та боксерської ліцензії в самому розквіті кар'єри. Один із найвідоміших американських спортсменів вже показав, якою може бути ціна публічної позиції.

На цьому тлі соціолог Гаррі Едвардс разом із темношкірими спортсменами створив Olympic Project for Human Rights (Олімпійський проєкт за права людини). Вони хотіли використати головну спортивну сцену планети, щоб говорити про расову нерівність у США. Одним із варіантів тиску певний час був навіть бойкот Олімпіади темношкірими американськими атлетами.

Вимоги руху були конкретними. Активісти домагалися повернення Мухаммеду Алі чемпіонського титулу та права боксувати, відставки президента МОК Ейвері Брендеджа та недопуску Південної Африки й Родезії, де влада належала білій меншості. Також вони вимагали більшого представництва темношкірих тренерів і функціонерів у спорті та виступали проти дискримінаційної політики Нью-Йоркського атлетичного клубу.

Серед тих, хто підтримував рух, були Томмі Сміт і Джон Карлос. Обидва представляли Коледж штату Сан-Хосе, де студентський активізм у ті роки тісно переплітався зі спортом.

До Мексики вони їхали у статусі зірок. 24-річний Сміт уже був одним із найсильніших спринтерів світу, а 23-річний Карлос за місяць до Ігор випередив його на американському відборі та пробіг 200 метрів за 19,92. Результат не ратифікували як світовий рекорд, але саме Джона вважали фаворитом олімпійського фіналу.

Та коли спортсмени почали з'їжджатися до Мехіко, сама країна-господар уже кілька місяців жила в умовах масштабних студентських протестів і дедалі жорсткішого протистояння з владою.

Протести мексиканських студентів UNAM

Організатори тим часом готували образ нової Мексики – з модерним дизайном Олімпіади-1968, яскравими плакатами, піктограмами та символом миру. Гасло Ігор звучало: "У мирі можливо все". Студенти використали ту саму візуальну мову вже для протесту: спортивні піктограми поступилися місцем гранатам, протигазам, багнетам, військовим чоботам і бомбам.

Протестний плакат мексиканських студентів напередодні Олімпіади-1968

2 жовтня, незадовго до церемонії відкриття, на площі Трьох культур у Тлателолько військові та поліція відкрили вогонь під час студентської демонстрації. Точну кількість загиблих не встановили й десятиліття потому.

Через десять днів стадіон був заповнений глядачами, делегації пройшли парадом, а президент Мексики Густаво Діас Ордас оголосив Олімпійські ігри відкритими. Свято спорту розпочалося, але напруга 1968-го нікуди не зникла.

І коли 16 жовтня Томмі Сміт і Джон Карлос вийшли на старт фіналу 200-метрівки, це вже була не просто боротьба за олімпійські медалі.

Забіг, після якого почалося головне

За кілька годин до нього участь Сміта опинилася під питанням. У півфіналі він пошкодив привідний м'яз, а гострий біль відчув уже після фінішу, коли сповільнювався. З доріжки американця забрали на ношах, однак на вирішальний старту він усе ж вийшов.

Фінальний забіг Getty Images

Карлос підтвердив статус фаворита вже на перших метрах. Він стрімко пройшов віраж і вийшов на пряму лідером. Але приблизно на екваторі дистанції Томмі почав його діставати, випередив земляка й останні метри біг уже з піднятими руками.

19,83 – новий світовий рекорд і олімпійське "золото".

Позаду сталася ще одна несподіванка. Австралієць Пітер Норман входив у фінішну пряму лише шостим, але відіграв кілька позицій і перед самою лінією випередив Карлоса. Норман став другим – 20,06, Джон отримав "бронзу" – 20,10.

На цьому спортивна частина дня фактично закінчилася. Проте не вона стала його головною подією.

Перед церемонією американці посвятили Нормана у свій задум – використати нагородження як мовчазний протест проти расової нерівності. За спогадами учасників, вони запитали австралійця, чи вірить він у права людини і в Бога. Пітер, який виріс у родині, пов'язаній з Армією спасіння, відповів ствердно та вирішив їх підтримати.

Для нього знайшли значок Olympic Project for Human Rights – такий самий, із яким мали вийти Сміт і Карлос. Його Норману передав член збірної США з академічного веслування Пол Гоффман.

Перед виходом з'ясувалося, що Джон залишив свої чорні рукавички в олімпійському селищі. Норман запропонував не відмовлятися від задуму, а розділити пару Сміта: Томмі одягнув праву рукавичку, Карлос – ліву.

У підсумку фактично кожна деталь їхнього виходу на п'єдестал мала своє значення.

Чорні рукавички символізували силу та єдність. Американці вийшли на нагородження без взуття, лише у чорних шкарпетках – нагадування про бідність темношкірого населення США. Сміт пов'язав на шию чорний шарф як символ чорної гордості, а Карлос одягнув намисто з чорних намистин – на згадку про жертв лінчувань і расистського насильства.

Джон залишив свою олімпійку розстебнутою, порушивши тогочасний етикет церемонії. Він зробив це на знак солідарності з робітниками Гарлема. Під нею була чорна футболка, якою бігун прикрив напис USA. Пізніше Карлос пояснював це соромом через те, наскільки повільно його країна рухалася до рівності.

І нарешті – маленькі значки OPHR на грудях усіх трьох. Норман не був американцем, не належав до руху та не збирався піднімати кулак. Але він свідомо вирішив стати поруч.

Троє чоловіків піднялися на п'єдестал.

Коли зазвучав гімн США, Сміт і Карлос опустили голови в молитві за темношкірих американців. Потім Томмі підняв правий кулак, Джон – лівий. Норман стояв поруч, дивлячись уперед.

Спочатку стадіон майже завмер. Карлос згодом згадував моторошну тишу, яка настала після того, як вони підняли руки. Потім із трибун почали долинати свист та освистування.

Жодної промови. Жодного плаката. Кілька символів, два підняті кулаки та мовчання під американський гімн.

Салют чорної сили Getty Images

Згодом цей момент увійде в історію як Black Power salute – "Салют чорної сили". Сам Сміт наполягав, що сенс був ширшим: для нього це був виступ за людські права та свободу.

Того ж вечора на пресконференції новоспечений рекордсмен пояснив свою позицію простіше: коли він перемагає, його називають американцем, але коли робить щось погане – одразу згадують колір його шкіри.

Наслідки почалися майже одразу.

Ціна одного жесту

У Мехіко все сталося швидко. Президент МОК Ейвері Брендедж вимагав покарання, американське керівництво зрештою поступилося: Сміта та Карлоса відсторонили від команди та змусили залишити Олімпійське селище. Медалі їм залишили. Але справжня ціна чекала вдома.

Після повернення до США почалися погрози смертю, образи та листи ненависті. Сміт згадував, що навіть замикав капот автомобіля, боячись, що туди можуть підкласти вибухівку. У вікна його будинку летіло каміння, телефоном погрожували йому та родині.

Спорт ще деякий час залишався поруч. Карлос провів один із найкращих сезонів своєї кар'єри у 1969 році, а згодом обоє спробували себе в американському футболі. Для Джона шанс у НФЛ обірвала травма коліна, після чого він ще пограв у Канадській футбольній лізі. Сміт провів короткий період у Цинциннаті Бенгалс.

Та за межами стадіонів життя ставало дедалі важчим. Обидва мали проблеми з роботою та фінансами. У 1977 році перша дружина Карлоса померла внаслідок самогубства. Сам бігун пізніше говорив, що тиск, під яким їхня родина жила після Мехіко, став одним із чинників цієї трагедії.

Олімпійські медалі в них залишилися. Але один вечір на п'єдесталі ще довго визначав те, як до них ставилися та як складалося їхнє життя. Лише значно пізніше обидва знайшли стабільність у тренерській, викладацькій та роботі з молоддю.

Пітер Норман повернувся до Австралії. Формального покарання МОК для нього не було, але на наступну Олімпіаду він уже не потрапив. Цю історію часто називають помстою за Мехіко, хоча Австралійський олімпійський комітет заперечує таку версію. Сам атлет свого рішення не зрікся.

І дружба, яка почалася перед кількахвилинною церемонією нагородження, пережила десятиліття. Коли Норман помер у 2006-му, Томмі Сміт і Джон Карлос прилетіли до Австралії. На похороні саме вони несли труну чоловіка, який 38 років тому підтримав їхній протест.

Визнання, якого довелося чекати

До того моменту історія вже починала дивитися на Мехіко інакше. У 2005 році в Університеті штату Сан-Хосе поставили монумент, що відтворює той самий олімпійський п'єдестал. Сміт – на першій сходинці, Карлос – на третій, обидва з піднятими кулаками.

Місце Нормана залишили порожнім. Так захотів сам Пітер. Він вирішив, що на другу сходинку має право піднятися кожен, хто захоче стати поруч із ними. На відкриття пам'ятника колишній бігун приїхав особисто.

Пам'ятник на честь Томмі Сміта та Джона Карлоса Фото Рона Фонфера

Через сім років парламент Австралії офіційно визнав його роль у боротьбі за расову рівність і перепросив за ставлення до нього після Мехіко. Пітера на той момент уже не було серед живих.

Сміту та Карлосу на власне визнання також довелося чекати десятиліттями. У 2016-му вони вже не залишали Олімпійське селище під тиском чиновників, а стояли в Білому домі поруч із новим поколінням американських олімпійців. Барак Обама окремо згадав їхній протест і сказав, що суперечливий на той час жест допоміг змінити сприйняття таких виступів та відкрив більше можливостей для наступних поколінь.

Джон Карлос і Томмі Сміт під час зустрічі з Бараком Обамою у Білому домі, 2016 рік Getty Images

У 2020 році коло майже замкнулося. World Athletics присудила Сміту, Карлосу та посмертно Норману Президентську нагороду – за мужність, гідність і моральну силу того самого вчинку, за який двох із них у 1968-му вигнали з Олімпійського селища.

Сміт і Карлос не були першими спортсменами, які використовували свою популярність, щоб говорити про несправедливість. Але їхній мовчазний протест став одним із найсильніших символів спортивного активізму.

Два підняті кулаки й один чоловік, який залишився поруч, перетворили олімпійський п'єдестал на трибуну без мікрофона.

Через десятиліття до цього образу та самої ідеї спортсмена з позицією повертатимуться знову та знову. Мехіко-1968 показало, наскільки гучно може прозвучати голос атлета, навіть якщо він не вимовив ані слова.

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Світовий рекорд Сміта протримався майже 11 років. А мовчазний меседж на п'єдесталі пережив уже понад пів століття.