Гладійчук зупинилася за крок до медалі на етапі Світового легкоатлетичного туру в Чехії
Яна Гладійчук
AP
Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук зупинилися за крок до медалі на етапі Золотої серії у чеській Остраві.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Вона продемонструвала поки свій найкращий результат у цьому році – 4.40 м, зайнявши четверте місце.
Вище Гладійчук стрибала ще в лютому 2024 року – 4.51 м не етапі в хорватському Осієку.
Особистим рекордом легкоатлетки залишаються 4.61 м, які вона подолала в лютому 2021 року на чемпіонаті України в Сумах.
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