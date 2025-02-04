Гладійчук зупинилася за крок до медалі на етапі Світового легкоатлетичного туру в Чехії

Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук зупинилися за крок до медалі на етапі Золотої серії у чеській Остраві.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Вона продемонструвала поки свій найкращий результат у цьому році – 4.40 м, зайнявши четверте місце.

Вище Гладійчук стрибала ще в лютому 2024 року – 4.51 м не етапі в хорватському Осієку.

Особистим рекордом легкоатлетки залишаються 4.61 м, які вона подолала в лютому 2021 року на чемпіонаті України в Сумах.

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