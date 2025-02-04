Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Гладійчук зупинилася за крок до медалі на етапі Світового легкоатлетичного туру в Чехії

Олексій Мурзак — 4 лютого 2025, 20:40
Гладійчук зупинилася за крок до медалі на етапі Світового легкоатлетичного туру в Чехії
Яна Гладійчук
AP

Українська стрибунка з жердиною Яна Гладійчук зупинилися за крок до медалі на етапі Золотої серії у чеській Остраві.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Вона продемонструвала поки свій найкращий результат у цьому році – 4.40 м, зайнявши четверте місце.

Вище Гладійчук стрибала ще в лютому 2024 року – 4.51 м не етапі в хорватському Осієку.

Особистим рекордом легкоатлетки залишаються 4.61 м, які вона подолала в лютому 2021 року на чемпіонаті України в Сумах.

Раніше Асоціація спортивних журналістів України оприлюднила десятку найкращих українських атлетів 2024 року.

Легка атлетика Яна Гладійчук

Яна Гладійчук

Гладійчук посіла друге місце на челенджері в Німеччині
Гладійчук не вийшла до фіналу чемпіонату Європи у стрибках з жердиною
Гладійчук та Килипко не змогли подолати кваліфікацію ЧЄ-2022
Збірна України завоювали три медалі на турнірі у Празі
Українська легкоатлетка виграла золото на турнірі у Німеччині

Останні новини