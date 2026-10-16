Найсексуальніша спортсменка світу запалила мережу гарячою добіркою літних фото

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт, яку свого часу називали "найсексуальнішою спортсменкою світу", поділилася добіркою яскравих літніх фотографій і привернула увагу не лише шанувальників, а й колег зі спортивного світу.

27-річна Шмідт опублікувала в Instagram "останні неопубліковані моменти літа". До добірки увійшли різноманітні кадри з її життя: ефектні фото в ресторані, милі світлини з котом, знімки в бікіні та моменти відпочинку в нічному клубі.

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Легкоатлетка продемонструвала, як проводить час поза тренуваннями та змаганнями.

Публікація швидко привернула увагу аудиторії. На сторінку Шмідт в Instagram підписані 5,1 мільйона користувачів, а зо добу після появи допис зібрав понад 40 тисяч вподобань.

Нагадаємо, Шмідт назвали "найсексуальнішою спортсменкою світу" ще коли їй було 19 років. Це звання дівчина отримала завдяки австралійському виданню Busted Coverage.

Раніше повідомлялося, що найгарніша футболістка світу вразила фанатів новою фотосесією.