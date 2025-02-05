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Табашник з особистим рекордом сезону здобула золото на етапі Континентального туру

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 19:20
Табашник з особистим рекордом сезону здобула золото на етапі Континентального туру
Катерина Табашник
ФЛАУ

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник виграла золоту медаль на етапі Континентального туру в чеському Тршинеці.

Українка взяла з другої спроби висоту 1,91 м та стала чемпіонкою змагань. На цьому Катерина не зупинилась та підкорила висоту в 1,93 м, що є її найкращим результатом сезону. Після цього легкоатлетка підняла планку до 1.96 м, яку підкорити не змогла.

Ще одна українка Юлія Чумаченко не змогла підкорити висоту 1,84 м.

Результати Континентального туру в Тршинеці

  1. Катерина Табашник (Україна) – 1.91 м
  2. Нагіша Такахаши (Японія) – 1.88 м
  3. Ерін Шоу (Австралія) – 1.84 м

Напередодні Табашник здобула бронзу на турнірі Золотої серії World Athletics, де вона взяла висоту у 1,90 м. Також 30-річна спортсменка цього сезону встигла виграти Меморіал ім. Дем'янюка у Львові, зумівши подолати планку в 1 м 91 см.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року внаслідок ракетного удару армією РФ по Харкову загинула матір Катерини Табашник.

Юлія Чумаченко Катерина Табашник

Катерина Табашник

🥉 Табашник здобула бронзу на турнірі Золотої серії World Athletics
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