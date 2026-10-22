Торунь прийме чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні 2029 року

Польське місто Торунь отримало право провести чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні 2029 року.

Рішення ухвалила Європейська легкоатлетична асоціація на засіданні Ради в Лозанні 22 жовтня.

Змагання заплановані на 1–4 березня 2029 року. Це буде 40-й чемпіонат Європи в приміщенні. Торунь уже приймав турнір у 2021 році.

Наступний чемпіонат Європи в приміщенні відбудеться у 2027 році у Валенсії – з 4 до 7 березня.

Напередодні також стало відомо, що сезон Діамантової ліги–2027 розпочнеться 7 травня в Досі та завершиться фіналом у Цюриху 25–26 серпня.