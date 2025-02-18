Магучіх виграла легкоатлетичний турнір в Словаччині
У вівторок, 18 лютого, у словацькій Банська Бистриці відбувся турнір зі стрибків у висоту, який проходив у приміщенні.
На цих змаганнях виступала олімпійська чемпіонка з України Ярослава Магучіх. Вона одразу ж позначила свої претензії на перемогу, яку згодом й здобула.
Її конкуренткою була брознова призерка минулорічних Ігор у Парижі Елеанор Паттерсон. Проте 28-річна австралійка не зуміла зупинити українську спортсменку.
Як виявилося, взявши з першої спроби висоту 2,01 м Ярослава виграла турнір, бо Паттерсон не зуміла повторити її результат.
Незважаючи на те, що перемога вже була в кармані, Магучіх вирішила стрибати на 2,04 м, але жодна з трьох спроб не була вдалою.
Перемога Ярослави Магучіх стала для України вже сьомою на цьому турнірі світового легкоатлетичного туру.
Нагадаємо, що на початку цього місяця Ярослава Магучіх стала переможницею турніру в Італії.