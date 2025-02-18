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Магучіх виграла легкоатлетичний турнір в Словаччині

Олексій Погорелов — 18 лютого 2025, 19:56
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх
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У вівторок, 18 лютого, у словацькій Банська Бистриці відбувся турнір зі стрибків у висоту, який проходив у приміщенні.

На цих змаганнях виступала олімпійська чемпіонка з України Ярослава Магучіх. Вона одразу ж позначила свої претензії на перемогу, яку згодом й здобула.

Її конкуренткою була брознова призерка минулорічних Ігор у Парижі Елеанор Паттерсон. Проте 28-річна австралійка не зуміла зупинити українську спортсменку.

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Як виявилося, взявши з першої спроби висоту 2,01 м Ярослава виграла турнір, бо Паттерсон не зуміла повторити її результат.

Незважаючи на те, що перемога вже була в кармані, Магучіх вирішила стрибати на 2,04 м, але жодна з трьох спроб не була вдалою.

Перемога Ярослави Магучіх стала для України вже сьомою на цьому турнірі світового легкоатлетичного туру.

Нагадаємо, що на початку цього місяця Ярослава Магучіх стала переможницею турніру в Італії.

Легка атлетика Ярослава Магучіх спорт Стрибки у висоту Паттерсон

Легка атлетика

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