Мевша завоював "срібло" півмарафону у Кракові з найкращим часом серед українців за останні 6 років
Український спортсмен Микола Мевша став срібним призером Королівського півмарафону у польському Кракові (PKO Cracovia Półmaraton Królewski).
Представник України подолав дистанцію за 1:02.50, що стало його найкращим результатом у кар'єрі та сезоні. Він покращив свій попередній "персонал бест", який встановив торік – 1:02.51.
Також Мевша продемонстрував найкращий показник серед українських бігунів на півмарафонській дистанції за останні 6 років.
Востаннє українець показував кращий час у 2020-му, коли Богдан-Іван Городиський встановив національний рекорд України з результатом 1:00.40.
Михайло програв лише переможцю змагань із Кенії Дерріку Чеге (1:02.41).
Трійку замкнув ще один бігун із Кенії Гілларі Кіптум Майо Кімайо (1:03.07).
Призери чоловічого півмарафону PKO Cracovia Półmaraton Królewski
- Деррік Чеге Нйороге (Кенія) – 1:02.41
- Микола Мевша (Україна) – 1:02.50
- Гілларі Кіптум Майо Кімайо (Кенія) – 1:03.07
Після змагань український бігун виклав у своєму профілі в Інстаграмі церемонію нагородження, поділившись емоціями від здобутого "срібла".
"Просто роблю свою роботу, кайфую від процесу і потроху рухаюсь далі. Тож не втрачайте віру в себе, боріться до кінця і не партеся завчасно. Життя ще може приємно здивувати", – написав Мевша.
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