Мевша завоював "срібло" півмарафону у Кракові з найкращим часом серед українців за останні 6 років

Український спортсмен Микола Мевша став срібним призером Королівського півмарафону у польському Кракові (PKO Cracovia Półmaraton Królewski).

Представник України подолав дистанцію за 1:02.50, що стало його найкращим результатом у кар'єрі та сезоні. Він покращив свій попередній "персонал бест", який встановив торік – 1:02.51.

Також Мевша продемонстрував найкращий показник серед українських бігунів на півмарафонській дистанції за останні 6 років.

Востаннє українець показував кращий час у 2020-му, коли Богдан-Іван Городиський встановив національний рекорд України з результатом 1:00.40.

Михайло програв лише переможцю змагань із Кенії Дерріку Чеге (1:02.41).

Трійку замкнув ще один бігун із Кенії Гілларі Кіптум Майо Кімайо (1:03.07).

Призери чоловічого півмарафону PKO Cracovia Półmaraton Królewski

Деррік Чеге Нйороге (Кенія) – 1:02.41 Микола Мевша (Україна) – 1:02.50 Гілларі Кіптум Майо Кімайо (Кенія) – 1:03.07

Після змагань український бігун виклав у своєму профілі в Інстаграмі церемонію нагородження, поділившись емоціями від здобутого "срібла".

"Просто роблю свою роботу, кайфую від процесу і потроху рухаюсь далі. Тож не втрачайте віру в себе, боріться до кінця і не партеся завчасно. Життя ще може приємно здивувати", – написав Мевша.

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