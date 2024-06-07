Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Корсун та Красуцька пробилися у фінал чемпіонату Європи

Владислав Уткін — 7 червня, 13:34
Корсун та Красуцька пробилися у фінал чемпіонату Європи

Українки Ольга Корсун та Анна Красуцька пробились у фінал чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики.

Спортсменки пройшли кваліфікацію у потрійному стрибку. Корсун продемонструвала результат у 13,99 метра, а Красуцька — 14 м.

Зазначимо, для обох українських атлеток це перший вихід до фіналу Євро в кар'єрі.

Варто додати, що у кваліфікації виступала ще одна представниця України Марія Сіней. Однак, після першого невдалого стрибка вона травмувалася та знялася зі змагань.

Фінал у цій дисципліні відбудеться 9 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Корсун Легка атлетика Євро-2024 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2024

Корсун

Півзахисник Динамо: Лукашенко говорив пити горілку, але я не згоден
Українська чемпіонка дискваліфікована на два роки та віддасть золото через проблеми з допінгом
Корсун завоювала золото Універсіади в потрійному стрибку

Останні новини