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Було важко: Левченко розповіла про підготовку до нового сезону

Володимир Максименко — 24 жовтня 2026, 17:51
Було важко: Левченко розповіла про підготовку до нового сезону
Юлія Левченко
Instagram

Україська легкоатлетка Юлія Левченко поділилась інформацією про свій фізичний стан та підготовку до нового сезону.

Слова спортсменки наводить Суспільне Спорт.

"Вже тренуюся два з половиною тижні. Поступово вийшла з відпочинку. Було важко – тіло все забуває. Зараз продовжуватимемо підготовку у Києві.
Настрій хороший, бойовий. Треба нагуляти апетит до змагального сезону – більше працювати, але без думок про майбутні старти", – розповіла Левченко.

Нагадаємо, цього сезону Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала "срібло" чемпіонату світу в приміщенні.

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