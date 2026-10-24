Було важко: Левченко розповіла про підготовку до нового сезону

Україська легкоатлетка Юлія Левченко поділилась інформацією про свій фізичний стан та підготовку до нового сезону.

Слова спортсменки наводить Суспільне Спорт.

"Вже тренуюся два з половиною тижні. Поступово вийшла з відпочинку. Було важко – тіло все забуває. Зараз продовжуватимемо підготовку у Києві.

Настрій хороший, бойовий. Треба нагуляти апетит до змагального сезону – більше працювати, але без думок про майбутні старти", – розповіла Левченко.

Нагадаємо, цього сезону Левченко виграла етап Діамантової ліги в Сямені та завоювала "срібло" чемпіонату світу в приміщенні.

Читайте також : Фото Левченко замилувала мережу осінніми фото: українська стрибунка показала атмосферний образ

Напередодні українка завершила сезон шостим місцем на абсолютному чемпіонаті світу.

Раніше став відомий календар Діамантової ліги на сезон-2027.