Магучіх повторила рекорд, а також першою в сезоні подолала планку 2 метри

У вівторок, 18 лютого, Ярослава Магучіх виступила на легкоатлетичному турнірі в Словаччині, де здобула перемогу та забрала одне сезонне досягнення.

Про це повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація.

23-річна українка знову виграла турнір в Банська-Бистриці, подолавши планку 2,01 м. Ця позначка стала недосяжною для австралійки Елеанор Паттерсон, яка була єдиною, хто склав конкуренцію переможниці Олімпійських ігор 2024 року.

Згідно з джерелом, Ярослава стала першою спортсменкою в цьому легкоатлетичному сезоні, яка подолала бар'єр у 2 метри.

До того ж, ця перемога стала для Магучіх вже четвертою на цьому турнірі. За цим показником вона зрівнялася з рекордсменкою Бланкою Влашич з Хорватії.

First 2.00m-plus jump of the season! 🙆‍♀️@YaraMahuchikh 🇺🇦 clears a world lead of 2.01m for her fourth victory in Banska Bystrica! 🥇 #WorldIndoorTour pic.twitter.com/RF71gmOLoW — European Athletics (@EuroAthletics) February 18, 2025

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Варто також зазначити, що змагання проходили в спортивному залі "Ставницький", де Ярослава втримує рекорд 2,06 м.

Наступним змаганням, у якому братиме участь Ярослава Махучіх, стане чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні в Апельдорі 6-9 березня.

Там, в разі перемоги, українка може втретє поспіль здобути титул чемпіонки Європи в приміщенні.

Раніше стало відомо, що триразовий олімпійський чемпіон у 42-річному віці братиме участь у Лондонському марафоні.