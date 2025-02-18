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Магучіх повторила рекорд, а також першою в сезоні подолала планку 2 метри

Олексій Погорелов — 18 лютого 2025, 21:24
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх
Marta Gorczyńska

У вівторок, 18 лютого, Ярослава Магучіх виступила на легкоатлетичному турнірі в Словаччині, де здобула перемогу та забрала одне сезонне досягнення.

Про це повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація.

23-річна українка знову виграла турнір в Банська-Бистриці, подолавши планку 2,01 м. Ця позначка стала недосяжною для австралійки Елеанор Паттерсон, яка була єдиною, хто склав конкуренцію переможниці Олімпійських ігор 2024 року.

Згідно з джерелом, Ярослава стала першою спортсменкою в цьому легкоатлетичному сезоні, яка подолала бар'єр у 2 метри.

До того ж, ця перемога стала для Магучіх вже четвертою на цьому турнірі. За цим показником вона зрівнялася з рекордсменкою Бланкою Влашич з Хорватії.

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Варто також зазначити, що змагання проходили в спортивному залі "Ставницький", де Ярослава втримує рекорд 2,06 м.

Наступним змаганням, у якому братиме участь Ярослава Махучіх, стане чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні в Апельдорі 6-9 березня.

Там, в разі перемоги, українка може втретє поспіль здобути титул чемпіонки Європи в приміщенні.

Раніше стало відомо, що триразовий олімпійський чемпіон у 42-річному віці братиме участь у Лондонському марафоні.

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