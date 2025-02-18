Магучіх повторила рекорд, а також першою в сезоні подолала планку 2 метри
У вівторок, 18 лютого, Ярослава Магучіх виступила на легкоатлетичному турнірі в Словаччині, де здобула перемогу та забрала одне сезонне досягнення.
Про це повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація.
23-річна українка знову виграла турнір в Банська-Бистриці, подолавши планку 2,01 м. Ця позначка стала недосяжною для австралійки Елеанор Паттерсон, яка була єдиною, хто склав конкуренцію переможниці Олімпійських ігор 2024 року.
Згідно з джерелом, Ярослава стала першою спортсменкою в цьому легкоатлетичному сезоні, яка подолала бар'єр у 2 метри.
До того ж, ця перемога стала для Магучіх вже четвертою на цьому турнірі. За цим показником вона зрівнялася з рекордсменкою Бланкою Влашич з Хорватії.
Варто також зазначити, що змагання проходили в спортивному залі "Ставницький", де Ярослава втримує рекорд 2,06 м.
Наступним змаганням, у якому братиме участь Ярослава Махучіх, стане чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні в Апельдорі 6-9 березня.
Там, в разі перемоги, українка може втретє поспіль здобути титул чемпіонки Європи в приміщенні.
Раніше стало відомо, що триразовий олімпійський чемпіон у 42-річному віці братиме участь у Лондонському марафоні.