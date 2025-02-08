Дорощук виграв срібло на етапі Континентального туру в Чехії

Український легкоатлет Олег Дорощук виграв срібло зі стрибків у висоту на етапі Континентального туру в приміщенні в чеському Густопече.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У боротьбі за золоту нагороду наш спортсмен поступився корейському стрибуну Ву Санхьоку. Дорощук завершив виступи з результатом 2,28 м, не взявши висоту 2,31. Він намагався побити особистий рекорд у 2,33, однак не зміг це зробити з двох спроб.

Його земляк Дмитро Нікітін з результатом 2,25 м завершив змагання на 6-му місці, ще один представник України Вадим Кравчук із результатом 2,22 м став 8-м.

Зазначимо, що для Дорощука це вже друга срібна нагорода на міжнародних змаганнях зимового сезону-2025.

Олег відкрив сезон ще на Меморіалі Дем'янюка, який проходив у Львові у середині січня. Там український легкоатлет здобув перемогу з результатом 2.30 метра.

Нагадаємо, напередодні золоту медаль турніру в Чехії здобула українська стрибунка у висоту Катерина Табашник. Вона взяла з другої спроби висоту 1,91 м та стала чемпіонкою змагань.