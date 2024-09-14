🥈 Дорощук здобув срібну медаль у фіналі Діамантової ліги
Український легкоатлет Олег Дорощук став другим у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.
Трійка призерів сформувалася на 2,25 м. Цю висоту з першої спроби, крім Дорощука, взяв італієць Джанмарко Тамбері. З другої це зробив південнокореєць У Сан Гьок.
Наступна – 2,28 м – підкорилася італійцю та українцю з другого разу, після чого вони залишилися у секторі вдвох.
Далі Дорощук з першого ж стрибка підкорив 2,31 м. Цей результат є повторенням особистого рекорду українця.
2,34 Дорощуку не підкорилася, Тамбері ж вдалося взяти її з третьої спроби.
Тож український легкоатлет посів друге місце, поступившись лише титулованому італійцю.
Фінал Діамантової ліги. Стрибки у висоту, чоловіки
1. 🥇Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,34
2. 🥈 Олег Дорощук (Україна) — 2,31
3. 🥉У Сан Гьок (Південна Корея) — 2,25
Нагадаємо, напередодні переможницею жіночого фіналу зі стрибків у висоту стала українка Ярослава Магучіх, а Ірина Геращенко була в ньому третьою.