🥈 Дорощук здобув срібну медаль у фіналі Діамантової ліги

Український легкоатлет Олег Дорощук став другим у стрибках у висоту на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.

Трійка призерів сформувалася на 2,25 м. Цю висоту з першої спроби, крім Дорощука, взяв італієць Джанмарко Тамбері. З другої це зробив південнокореєць У Сан Гьок.

Наступна – 2,28 м – підкорилася італійцю та українцю з другого разу, після чого вони залишилися у секторі вдвох.

Далі Дорощук з першого ж стрибка підкорив 2,31 м. Цей результат є повторенням особистого рекорду українця.

2,34 Дорощуку не підкорилася, Тамбері ж вдалося взяти її з третьої спроби.

Тож український легкоатлет посів друге місце, поступившись лише титулованому італійцю.

Фінал Діамантової ліги. Стрибки у висоту, чоловіки

1. 🥇Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,34

2. 🥈 Олег Дорощук (Україна) — 2,31

3. 🥉У Сан Гьок (Південна Корея) — 2,25

Нагадаємо, напередодні переможницею жіночого фіналу зі стрибків у висоту стала українка Ярослава Магучіх, а Ірина Геращенко була в ньому третьою.