Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: що це таке і чому за ним варто стежити

Уже 11 вересня Будапешт прийме перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

World Athletics (світова федерація легкої атлетики) вигадала новий формат, який має стати своєрідним фіналом легкоатлетичного сезону: на одному стадіоні зберуться олімпійські чемпіони, чемпіони світу, переможці Діамантової ліги та найкращі атлети року. Турнір триватиме три вечори – до 13 вересня включно.

Назва звучить трохи незвично, але задум простий: зібрати найсильніших тут і зараз і дати їм можливість в очному протистоянні з'ясувати, хто ж найкращий. Без довгих кваліфікаційних раундів та необхідності чекати наступного чемпіонату світу чи Олімпіади. Лише найсільніші, лише фінали.

Головна фішка нового турніру – він має закрити прогалину між великими глобальними стартами та перетворити кінець сезону на окрему велику подію.

Стадіон у Будапешті x.com/WorldAthletics

World Athletics Ultimate Championship – що це таке?

Ідея Абсолютного чемпіонату світу з'явилася у World Athletics у 2024 році. Федерація вирішила створити регулярний турнір, який проходитиме раз на два роки – у ті сезони, коли немає традиційного чемпіонату світу. Перший старт відбудеться саме у 2026-му в Будапешті.

Фактично це спроба зробити в легкій атлетиці щось на кшталт Супербоулу в США: не розтягувати боротьбу на тижні, а за три вечори зібрати головних героїв року на одному стадіоні.

Тут є й дуже конкретна спортивна логіка. На звичайному чемпіонаті світу або Олімпіаді не завжди зустрічаються всі найсильніші саме в той момент: хтось травмований, хтось не пройшов відбір, а хтось поступився національним кваліфікаційним стартах.

У Будапешті ж організатори хочуть по максимуму зібрати вершки сезону. Формат короткий: у бігових дисциплінах – до 16 учасників, у технічних – до восьми, причому більшість фіналів фактично починатиметься одразу з боротьби найсильніших.

Розклад Абсолютного чемпіонату світу https://x.com/WorldAthletics

Ну і, звісно, гроші. Призовий фонд – рекордні для легкої атлетики $10 млн, а переможець індивідуальної дисципліни отримає $150 тисяч. Водночас у Діамантовій лізі максимальний виграш за перше місце у фіналі становить $60 тисяч. Призовий фонд за весь сезон у лізі склав 9,24 мільйона доларів

Але задум значно ширший: World Athletics хоче зробити цей турнір видовищним, компактним і зрозумілим навіть для тих, хто не стежить за легкою атлетикою щодня. Саме тому організатори експериментують із форматом, трансляціями та навіть такими деталями, як вибір доріжок спортсменами в прямому ефірі.

Хто братиме участь?

Заявка вийшла справді зірковою: до Будапешта приїдуть 381 спортсмен із 65 федерацій. Потрапити на турнір можна було кількома шляхами. Автоматичні місця отримали олімпійські чемпіони Парижа-2024, до них додалися чемпіони світу-2025, переможці фіналу Діамантової ліги-2026 та найкращі спортсмени сезону.

Для змішаних естафет працював окремий відбір через World Athletics Relays. При цьому жорсткого ліміту на кількість спортсменів від однієї країни в дисципліні немає.

Тому склад вийшов максимально статусним. Серед учасників – олімпійські чемпіони Арман Дюплантіс, Ярослава Магучіх, Джулієн Альфред, Габбі Томас, Летсіле Тебого, Еммануель Ванйоні, Фейт Кіп'єгон та Джейкоб Інґебрігтсен. Будуть і чемпіони світу Мелісса Джефферсон-Вуден, Облік Севіль та Коул Гокер.

Окремо варто згадати рекордсменів світу: Дюплантіса, Магучіх, а також нових рекордсменів сезону – Жа'Кобе Тарпа, Масай Расселл та Елісона дос Сантоса.

Щоправда, не всі великі імена вийдуть на старт. Наприклад, Ноа Лайлз через травму задньої поверхні стегна достроково завершив сезон і пропустить турнір. Під питанням також була участь олімпійської чемпіонки зі стрибків у довжину Тари Девіс-Вудголл після автомобільної аварії.

Українці в Будапешті

Збірну України представлять п'ять спортсменів. У секторі стрибків у висоту виступлять Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Олег Дорощук. Михайло Кохан виступить у метанні молота.

Австралійка Елеанор Паттерсон у кінці сезону набрала фантастичну форму, тому саме вона вважається фавориткою. Окрім українок, їй виклик кине землячка Нікола Оліслагерс.

Не варто списувати з рахунків й Ангеліну Топич й Марію Жодзік. Cербка була чудовою на весні, але травми вибили її з ритму. Жодзік зірок із неба не хапала. Утім, ці дві атлетки "вистрілили" рік тому на ЧС у Токіо. Полячка взяла "срібло", а Топич розділила "бронзу" з Ярославою.

Дорощук не зумів стати чемпіоном Європи та виграти Діамантову лігу. У першому випадку перемоги його позбавив Джанмарко Тамбері, потім – Матеуш Колодзейський і Джувон Гаррісон. Усі вони – присутні. Конкуренція – шалена. Можливо, бажання реваншуватися лише додасть Олегу мотивації.

У секторі метання молота головним претендентом на "золото" вважається Ітан Кацберг – олімпійський чемпіон та тріумфатор останніх двох світових першостей.

Бенче Халаш і німець Мерлін Хуммель не раз позбавляли Михайла перших місць на етапах Діамантової ліги. Першого ще й підтримуватиме домашня публіка.

Варто зазначити, що до фінальної вісімки потрапив чех Володимир Мисливчук. 30-річний атлет ще 9 років тому приносив Україні "бронзу" Кубку Європи U-23, але в 2024-му змінив громадянство на чеське.

Ключові протистояння

Найбільше уваги, звичайно, буде прикуто до українців, але без них у Будапешті теж вистачатиме дуелей, які можуть стати окрасою турніру.

Жіночі 100 метрів. Джулієн Альфред проти Мелісси Джефферсон-Вуден

Це одна з найцікавіших спринтерських пар просто зараз. На етапі в Цюриху вони фінішували з однаковим результатом – 10,70, а переможницю довелося визначати буквально фотофінішем: Альфред випередила американку всього на п'ять тисячних секунди.

У Будапешті до них додасться ще й Шакаррі Річардсон, тож жіночий спринт може стати справжньою битвою нервів.

Чоловічі 110 метрів з бар'єрами – Жа'Кобе Тарп проти Корделла Тінча.

Тут ситуація взагалі вибухова. Тарп цього року встановив світовий рекорд – 12,75, а Тінч приїде до Будапешта у статусі чемпіона світу. Плюс у заявці є ще кілька американців, здатних бігти з результатом до 13 секунд. Тобто це може бути не просто дуель двох фаворитів, а повноцінна американська "заруба" за титул.

Чоловічі 800 метрів – Еммануель Ванйоні проти Джамеля Седжаті

Кенієць зараз виглядає головним фаворитом: він виграв четвертий поспіль фінал Діамантової ліги та має найкращий результат сезону – 1:41,76. Але Седжаті зовсім поруч: у Цюріху він програв Ванйоні лише кілька сотих і показавши 1:41,83. Це вже рівень, де одна помилка на останній прямій може вирішити все.

Чоловічі 1500 метрів – Якоб Інґебрігтсен, Джош Керр та Коул Гокер

Тут особливо цікаво через поєднання різних стилів. Інґебрігтсен – олімпійський чемпіон на 5000 метрів і одна з головних зірок світового бігу на середні дистанції. Керр уже давно є його принциповим суперником, а Гокер приїде як олімпійський чемпіон на 1500 метрів.

До цього тріо додається чемпіон світу Ісаак Надер, який провалив чемпіонат Європи, але має купу нагород. Тож це той випадок, коли навіть стартовий список виглядає як афіша окремого великого фіналу.

Стрибки із жердини. Караліс знаходиться на підйомі, Дюплантіс – на травмі

Протистояння шведа та грека стало окремою сюжетною лінією сезону.

Арман залишається головною зіркою дисципліни й цього року підняв світовий рекорд до 6,31 м, але Караліс також стрибнув на 6,20 м і приїде до Будапешта після перемоги у фіналі Діамантової ліги.

Щоправда, у Брюсселі він тріумфував без конкуренції – Дюплантіс знявся через травму після розминки.

Світовий рекордсмен кілька днів перебував під наглядом лікарів, але все-таки виступить у Будапешті.

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Де дивитися в Україні?

Офіційним транслятором турніру в Україні стане "Суспільне Спорт". Прямі ефіри будуть доступні на регіональних телеканалах "Суспільного" та цифрових платформах мовника.