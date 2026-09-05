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Олімпійський чемпіон з бігу на 100 метрів та світовий рекордсмен достроково завершив сезон через травму

Микола Літвінов — 5 вересня 2026, 20:24
Олімпійський чемпіон з бігу на 100 метрів та світовий рекордсмен достроково завершив сезон через травму
Ноа Лайлз
Getty Images

Американський зірковий легкоатлет Ноа Лайлз вимушений був достроково завершити сезон через травму.

Про це повідомляє The Athletic.

У своїх соцмережах спортсмен проінформував, що отримав невеличке розтягнення під час чемпіонату США з легкої атлетики.

Він зазначає, що реабілітація проходила добре, проте в один момент через цю травму загострилися інші проблеми зі здоров'ям, тому він не може продовжувати тренування.

"Після виступу на чемпіонаті США ми з'ясували, що у мене невелике розтягнення, не дуже серйозне і реабілітація, яку ми розробляли, йшла надзвичайно добре.

На жаль, через це розтягнення загострилися деякі інші проблеми, і мені стало важко продовжувати тренуватися. Ми вирішили, що просто завершимо сезон на цьому, щоб підготуватися до 2027-го та 2028-го років, які стануть надзвичайно важливими", – розповів Лайлз.

Зауважимо, що 29-річний американець став олімпійським чемпіоном з бігу на 100 метрів в Парижі у 2024 році. На цій же Олімпіаді він здобув бронзову медаль на 200-метровій дистанції. А до цього в нього була "бронза" 200-метровки на OI-2020 в Токіо.

Окрім того, Лайлз 8 разів ставав чемпіоном світу, 6 разів виграв "золото" на етапах Діамантової ліги та двічі здобував "срібне" призерство світовій першості в приміщенні.

Нагадаємо, що влітку цього року американець встановив новий світовий рекорд у бігу на 150 метрів.

Ноа Лайлз

Ноа Лайлз

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