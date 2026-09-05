Олімпійський чемпіон з бігу на 100 метрів та світовий рекордсмен достроково завершив сезон через травму

Американський зірковий легкоатлет Ноа Лайлз вимушений був достроково завершити сезон через травму.

Про це повідомляє The Athletic.

У своїх соцмережах спортсмен проінформував, що отримав невеличке розтягнення під час чемпіонату США з легкої атлетики.

Він зазначає, що реабілітація проходила добре, проте в один момент через цю травму загострилися інші проблеми зі здоров'ям, тому він не може продовжувати тренування.

"Після виступу на чемпіонаті США ми з'ясували, що у мене невелике розтягнення, не дуже серйозне і реабілітація, яку ми розробляли, йшла надзвичайно добре. На жаль, через це розтягнення загострилися деякі інші проблеми, і мені стало важко продовжувати тренуватися. Ми вирішили, що просто завершимо сезон на цьому, щоб підготуватися до 2027-го та 2028-го років, які стануть надзвичайно важливими", – розповів Лайлз.

Зауважимо, що 29-річний американець став олімпійським чемпіоном з бігу на 100 метрів в Парижі у 2024 році. На цій же Олімпіаді він здобув бронзову медаль на 200-метровій дистанції. А до цього в нього була "бронза" 200-метровки на OI-2020 в Токіо.

Окрім того, Лайлз 8 разів ставав чемпіоном світу, 6 разів виграв "золото" на етапах Діамантової ліги та двічі здобував "срібне" призерство світовій першості в приміщенні.

Нагадаємо, що влітку цього року американець встановив новий світовий рекорд у бігу на 150 метрів.