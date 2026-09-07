Олімпійська чемпіонка пропустить Абсолютний чемпіонат світу-2026

Олімпійська чемпіонка Тара Девіс-Вудголл достроково завершила сезон і пропустить Абсолютний Чемпіонат світу-2026 з легкої атлетики, який відбудеться 11–13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина.

Про це стрибунка у довжину повідомила у соцмережах.

"Після зважених роздумів з командою ми вирішили завершити сезон-2026. Боляче ухвалювати це рішення. Мені прикро, я розчарована усім цим", – повідомила атлетка.

Нагадаємо, на початку вересня американська спортсменка потрапила в аварію, внаслідок якої отримала струс мозку.

Зауважимо, що Девіс-Вудголл є золотою призеркою Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Окрім того, вона стала чемпіонкою світу у 2025 році та тріумфувала на світовій першості в приміщенні у 2024 році.