Діамантова ліга встановила рекорді призові у 2026 році

Діамантова ліга встановила рекордні призові для переможців дисциплін фіналу-2026.
Про це йдеться на сайті ліги.
Призовий фонд залишився таким самим, як і у 2025 році — 9,24 мільйона доларів (рекордна сума в історії Діамантової ліги). Водночас організатори перерозподілили виплати на користь переможців фіналу серії: винагорода зросла з 50 до 60 тисяч доларів.
Також за новою системою кожен етап включатиме вісім дисциплін Diamond+ – відібрані види, у яких передбачені підвищені призові, що розширює кількість змагань із максимальними виплатами для спортсменів.
Базові призові залишаться незмінними: до 10 000 доларів на етапах і до 30 000 доларів у фіналі.
Призові етапів Діамантової ліги
- 1 місце: 20 тисяч доларів
- 2 місце: 6 тис.
- 3 місце: 4 тис.
- 4 місце: 3 тис.
- 5 місце: 2.5 тис.
- 6 місце: 2 тис.
- 7 місце: 1.5 тис.
- 8 місце: 1 тисяча
Призові фіналу Діамантової ліги
- 1 місце: 60 тисяч доларів
- 2 місце: 20 тис.
- 3 місце: 9 тис.
- 4 місце: 4 тис.
- 5 місце: 2.5 тис.
- 6 місце: 2 тис.
- 7 місце: 1.5 тис.
- 8 місце: 1 тисяча.
Сезон Діамантової ліги-2026 розпочнеться 16 травня у Шанхаї.
Нагадаємо, зірковий чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс не виступить на етапі Діамантової ліги в Осло через весілля, яке він вже запланував з майбутньою дружиною у французьких Канах.