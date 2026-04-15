Діамантова ліга встановила рекорді призові у 2026 році

Діамантова ліга встановила рекордні призові для переможців дисциплін фіналу-2026.

Призовий фонд залишився таким самим, як і у 2025 році — 9,24 мільйона доларів (рекордна сума в історії Діамантової ліги). Водночас організатори перерозподілили виплати на користь переможців фіналу серії: винагорода зросла з 50 до 60 тисяч доларів.

Також за новою системою кожен етап включатиме вісім дисциплін Diamond+ – відібрані види, у яких передбачені підвищені призові, що розширює кількість змагань із максимальними виплатами для спортсменів.

Базові призові залишаться незмінними: до 10 000 доларів на етапах і до 30 000 доларів у фіналі.

Призові етапів Діамантової ліги

1 місце: 20 тисяч доларів

2 місце: 6 тис.

3 місце: 4 тис.

4 місце: 3 тис.

5 місце: 2.5 тис.

6 місце: 2 тис.

7 місце: 1.5 тис.

8 місце: 1 тисяча

Призові фіналу Діамантової ліги

1 місце: 60 тисяч доларів

2 місце: 20 тис.

3 місце: 9 тис.

4 місце: 4 тис.

5 місце: 2.5 тис.

6 місце: 2 тис.

7 місце: 1.5 тис.

8 місце: 1 тисяча.

Сезон Діамантової ліги-2026 розпочнеться 16 травня у Шанхаї.

Нагадаємо, зірковий чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс не виступить на етапі Діамантової ліги в Осло через весілля, яке він вже запланував з майбутньою дружиною у французьких Канах.