Стало відомо, чому Дюплантіс відмовився стартувати в фіналі Діамантової ліги
Зірковий стрибун із жердиною Арман Дюплантіс відмовився стартувати у фіналі Діамантової ліги. У нього після розминки загострилися болі у паху, які переслідували його протягом усього сезону.
Про це Мондо заявив у коментарі для телеканалу SVT. Його цитує Expressen.se. та Sport.de.
"Жахливо не мати змоги змагатися. Немає нічого гіршого.
Це було те саме місце і те саме відчуття, що й у Лондоні", – сказав Дюплантіс.
18 липня Арман узяв висоту 5,95 м на етапі Діамантової ліги в Лондоні, але потім відмовився від продовження виступів.
У нього поцікавилися, чи не завадить біль йому виступити через тиждень на Абсолютному чемпіонаті світу в Будапешті, Угорщина.
"Побачимо. Я не перестаю сподіватися. Звичайно, я дуже хочу змагатися в Будапешті.
Але я відчував, що якщо я змагатимуся сьогодні, то шанси виступити в Будапешті будуть нульові".
Нагадаємо, без Армана тріумфатором Діаматової ліги став грек Еммануїл Караліс.