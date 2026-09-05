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Стало відомо, чому Дюплантіс відмовився стартувати в фіналі Діамантової ліги

Руслан Травкін — 5 вересня 2026, 09:07
Стало відомо, чому Дюплантіс відмовився стартувати в фіналі Діамантової ліги
Арман Дюплантіс
Getty Images

Зірковий стрибун із жердиною Арман Дюплантіс відмовився стартувати у фіналі Діамантової ліги. У нього після розминки загострилися болі у паху, які переслідували його протягом усього сезону.

Про це Мондо заявив у коментарі для телеканалу SVT. Його цитує Expressen.se. та Sport.de.

"Жахливо не мати змоги змагатися. Немає нічого гіршого.

Це було те саме місце і те саме відчуття, що й у Лондоні", – сказав Дюплантіс.

18 липня Арман узяв висоту 5,95 м на етапі Діамантової ліги в Лондоні, але потім відмовився від продовження виступів.

У нього поцікавилися, чи не завадить біль йому виступити через тиждень на Абсолютному чемпіонаті світу в Будапешті, Угорщина.

"Побачимо. Я не перестаю сподіватися. Звичайно, я дуже хочу змагатися в Будапешті.

Але я відчував, що якщо я змагатимуся сьогодні, то шанси виступити в Будапешті будуть нульові".

Нагадаємо, без Армана тріумфатором Діаматової ліги став грек Еммануїл Караліс. 

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