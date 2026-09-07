Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Агент Дюплантіса розповів, як спортсмен відновлюється від травми

Руслан Травкін — 7 вересня 2026, 23:18
Агент Дюплантіса розповів, як спортсмен відновлюється від травми
Арман Дюплантіс
facebook.com/armand.duplantis

Даніель Вессфельдт, який є агентом Армана Дюплантіса, розповів, що швед наразі відновлюється під наглядом лікарів після травми, отриманої під час фіналу Діамантової ліги.

Його слова цитує Expressen.se.

"У нас поки що немає жодних новин про нього. Можу сказати, що він отримує належне лікування від своїх медичних бригад.

Коли ти на рівні Мондо, то в тебе кілька лікарів. У нього є масажист, фізіотерапевт і лікар", – сказав він.

Вессфельдт додав, що зірковий спортсмен сам прийме рішення, чи змагатиметься на Абсолютному чемпіонаті світу з лекгої атлетики.

"Можу сказати, що ми налаштовані позитивно і в будь-якому разі поїдемо до Будапешта (місце проведення Абсолютного ЧС – прим.), а потім побачимо, що там буде. Він сам це вирішить, а не лікар чи хтось інший. І в нього є час до розминки, перш ніж він має прийняти рішення".

Травми цього сезону переслідують Дюплантіса. 18 липня він був змушений знятися зі змагань Діамантової ліги в Лондоні через травму паху. Рентген показав перенапруження, яке вимагало відпочинку та лікування.

Читайте також :
Відео Фото Народжений літати: шлях феноменального Армана Дюплантіса
Арман Дюплантіс стрибки з жердиною

Арман Дюплантіс

Стало відомо, чому Дюплантіс відмовився стартувати в фіналі Діамантової ліги
Грек Кораліс із рекордом турніру виграв фінал Діамантової ліги у стрибках з жердиною
Дюплантіс несподівано знявся з фіналу Діамантової ліги: відома причина
Дюплантіс: Для мене Бубка – легенда
Дюплантіс мав проблеми зі шлунком через індійську страву перед фіналом чемпіонату Європи

Останні новини