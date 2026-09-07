Агент Дюплантіса розповів, як спортсмен відновлюється від травми

Даніель Вессфельдт, який є агентом Армана Дюплантіса, розповів, що швед наразі відновлюється під наглядом лікарів після травми, отриманої під час фіналу Діамантової ліги.

Його слова цитує Expressen.se.

"У нас поки що немає жодних новин про нього. Можу сказати, що він отримує належне лікування від своїх медичних бригад. Коли ти на рівні Мондо, то в тебе кілька лікарів. У нього є масажист, фізіотерапевт і лікар", – сказав він.

Вессфельдт додав, що зірковий спортсмен сам прийме рішення, чи змагатиметься на Абсолютному чемпіонаті світу з лекгої атлетики.

" Можу сказати, що ми налаштовані позитивно і в будь-якому разі поїдемо до Будапешта (місце проведення Абсолютного ЧС – прим.), а потім побачимо, що там буде. Він сам це вирішить, а не лікар чи хтось інший. І в нього є час до розминки, перш ніж він має прийняти рішення".

Травми цього сезону переслідують Дюплантіса. 18 липня він був змушений знятися зі змагань Діамантової ліги в Лондоні через травму паху. Рентген показав перенапруження, яке вимагало відпочинку та лікування.