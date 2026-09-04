Будзинська виборола "золото" та "срібло" на легкоатлетичному турнірі серії Челленджер у Чехії
Ірина Будзинська
ФЛАУ
Українська легкоатлетка Ірина Будзинська виграла 2 медалі на турнірі World Athletics Continental Tour категорії Challenger, який 3 вересня відбувся у Чехії.
Так, вона здобула "золото" у стрибках в довжину, показавши результат 6.25 м. Таким чином, вона повторила свій же попередній рекорд турніру.
Також українка посіла друге місце спринті на 60 метрів, фінішувавши другою у своєму забігу з часом 7,52 с.
Результати стрибків у довжину
- Ірина Будзинська (Україна) – 6.25 м
- Лінда Суча (Чехія) – 5.97 м
- Нела Франкова (Чехія) – 5.45 м
Результати спринту на 60 метрів
- Павла Краснічкова (Чехія) – 7.49 с
- Ірина Будзинська (Україна) – 7.52 с
- Клара Кадерова (Чехія) – 7.57 с
У серпні Будзинська також здобула перемогу в стрибках у довжину на етапі Континентального туру.