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Будзинська виборола "золото" та "срібло" на легкоатлетичному турнірі серії Челленджер у Чехії

Олексій Мурзак — 4 вересня 2026, 20:19
Будзинська виборола золото та срібло на легкоатлетичному турнірі серії Челленджер у Чехії
Ірина Будзинська
ФЛАУ

Українська легкоатлетка Ірина Будзинська виграла 2 медалі на турнірі World Athletics Continental Tour категорії Challenger, який 3 вересня відбувся у Чехії.

Так, вона здобула "золото" у стрибках в довжину, показавши результат 6.25 м. Таким чином, вона повторила свій же попередній рекорд турніру.

Також українка посіла друге місце спринті на 60 метрів, фінішувавши другою у своєму забігу з часом 7,52 с.

Результати стрибків у довжину

  1. Ірина Будзинська (Україна) – 6.25 м
  2. Лінда Суча (Чехія) – 5.97 м
  3. Нела Франкова (Чехія) – 5.45 м

Результати спринту на 60 метрів

  1. Павла Краснічкова (Чехія) – 7.49 с
  2. Ірина Будзинська (Україна) – 7.52 с
  3. Клара Кадерова (Чехія) – 7.57 с

У серпні Будзинська також здобула перемогу в стрибках у довжину на етапі Континентального туру.

Легка атлетика Стрибки у довжину

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