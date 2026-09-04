Будзинська виборола "золото" та "срібло" на легкоатлетичному турнірі серії Челленджер у Чехії

Українська легкоатлетка Ірина Будзинська виграла 2 медалі на турнірі World Athletics Continental Tour категорії Challenger, який 3 вересня відбувся у Чехії.

Так, вона здобула "золото" у стрибках в довжину, показавши результат 6.25 м. Таким чином, вона повторила свій же попередній рекорд турніру.

Також українка посіла друге місце спринті на 60 метрів, фінішувавши другою у своєму забігу з часом 7,52 с.

Результати стрибків у довжину

Ірина Будзинська (Україна) – 6.25 м Лінда Суча (Чехія) – 5.97 м Нела Франкова (Чехія) – 5.45 м

Результати спринту на 60 метрів

Павла Краснічкова (Чехія) – 7.49 с Ірина Будзинська (Україна) – 7.52 с Клара Кадерова (Чехія) – 7.57 с

У серпні Будзинська також здобула перемогу в стрибках у довжину на етапі Континентального туру.