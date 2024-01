Світоліна: Рада, що почала новий рік з перемоги

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25) налаштована на успіх у новому сезоні.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

У наступному раунді українка зіграє з переможницею пари Елена Габріела Русе – Емма Радукану.

Elina Svitolina on being the comeback player of 2023:



“It’s been quite a year for me, 2023. I had some amazing matches & great wins. I’m really happy with the level I picked up. Now it’s the new year. I have even higher goals. I’m really happy I’m starting the new year with the… pic.twitter.com/tNOKsZXbH5