Джокович: Я збираюся побити всі можливі рекорди

Перша ракетка світу Новак Джокович має намір побити усі рекорди.

Про це заявив сам сербський тенісист.

Novak Djokovic says he’s never had a problem saying he’s trying to break all the records:



"I'm going for all possible records, all that I can break. I've never had a problem saying that. And that's why people don't like me. I didn't pretend like some people.. to say that it's…