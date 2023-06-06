Світоліна: Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей

Українка прокоментувала свист трибун після матчу з соболоенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (192 ) не має наміру змінювати свою позицію щодо рукостискання з росіянками та білорусками.

Про це вона розповіла після поразки білорусці аріні соболонеко (2) в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.

"Я не звертаю на це особливої ​​уваги. Я не збираюся всім подобатись. У мене є своя позиція, і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна не потисла руку соболенко після чого трибуни освистали українку.

Elina Svitolina on being booed after Aryna Sabalenka match:



“I don't pay much attention to it. I'm not going to please everyone. I have my position and I stick to it. I'm not going to sell my country for people's sympathy" pic.twitter.com/HN4cUiqytQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023

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