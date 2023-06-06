Світоліна: Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (192 ) не має наміру змінювати свою позицію щодо рукостискання з росіянками та білорусками.
Про це вона розповіла після поразки білорусці аріні соболонеко (2) в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.
"Я не звертаю на це особливої уваги. Я не збираюся всім подобатись. У мене є своя позиція, і я її дотримуюся. Я не збираюся продавати свою країну заради симпатій людей", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, Світоліна не потисла руку соболенко після чого трибуни освистали українку.
Elina Svitolina on being booed after Aryna Sabalenka match:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023
“I don't pay much attention to it. I'm not going to please everyone. I have my position and I stick to it. I'm not going to sell my country for people's sympathy" pic.twitter.com/HN4cUiqytQ
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