Росіянці заборонили грати на Ролан Гаррос із логотипом компанії Татнафта

Російській тенісистці Вероніці Кудерметовій (11) заборонили виступати на Ролан Гаррос із логотипом компанії Татнафта.

Про це повідомив польський журналіст Домінік Сенковскі

Кудерметова зіграла в Парижі без емблеми російської Татнафти на формі.

На турнірах у Римі та Штутгарті вона виступала з цією нашивкою.

Veronika Kudermetova played in Paris without the Tatneft patch. I asked Roland Garros, because she played in Rome and Stuttgart with patch. "Any commercial or other identification that violates governmental / TV regulations is prohibited. Tatneft is on this list and not allowed”. pic.twitter.com/EkN5Ks0LGH