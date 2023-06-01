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Росіянці заборонили грати на Ролан Гаррос із логотипом компанії Татнафта

Кудерматова прибрала нашивку російської компанії на Ролан Гаррос
Сьогодні 18:54 228 0
Росіянці заборонили грати на Ролан Гаррос із логотипом компанії Татнафта
#Кудерметова

Джерело - Чемпіон.

Російській тенісистці Вероніці Кудерметовій (11) заборонили виступати на Ролан Гаррос із логотипом компанії Татнафта.

Про це повідомив польський журналіст Домінік Сенковскі

Кудерметова зіграла в Парижі без емблеми російської Татнафти на формі.

На турнірах у Римі та Штутгарті вона виступала з цією нашивкою.

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