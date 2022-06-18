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Осака пропустить Вімблдон-2022

Сьогодні 16:10 137 0
Ще одна зіркова втрата у складі учасників
Осака пропустить Вімблдон-2022
#Наомі Осака

Джерело - Чемпіон.

Японська тенісистка Наомі Осака вирішила пропустити Вімблдон-2022.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Також з турніру знялася канадка Ежені Бушар.

Їхні місця в основній сітці займуть Бернарда Пера та Лаура Пігоссі. Вімблдон-2022 пройде з 27 червня до 10 липня.

Раніше Осака заявляла, що Вімблдон-2022 буде схожий на виставковий турнір через те, що на ньому не нараховуватимуть рейтингових очок.

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