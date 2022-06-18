Осака пропустить Вімблдон-2022

Джерело - Чемпіон.
Японська тенісистка Наомі Осака вирішила пропустити Вімблдон-2022.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Також з турніру знялася канадка Ежені Бушар.
Їхні місця в основній сітці займуть Бернарда Пера та Лаура Пігоссі. Вімблдон-2022 пройде з 27 червня до 10 липня.
Раніше Осака заявляла, що Вімблдон-2022 буде схожий на виставковий турнір через те, що на ньому не нараховуватимуть рейтингових очок.
Wimbledon update— Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) June 18, 2022
OUT: Osaka, Bouchard
IN: Pera, Pigossi
NEXT: Masarova