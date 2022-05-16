Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (121) перемогла представницю Колумбії Еміліану Аранго (244) у першому колі кваліфікації Ролан Гаррос.
Матч тривав 57 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 7з 9 брейк-пойнтів.
У наступному колі відбору Цуренко зіграє проти переможниці пари Чан Су Джон – Сара Еррані.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Кваліфікація, Перше коло
16 травня
Леся Цуренко - Еміліана Аранго 6:0, 6:1
Нагадаємо, чотири українки зіграють у кваліфікації Ролан Гаррос.