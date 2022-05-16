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Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації Ролан Гаррос

Сьогодні 19:39 173 0
Леся Цуренко вийшла до другого раунду відбіркової сітки на турнірі у Франції
Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації Ролан Гаррос
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (121) перемогла представницю Колумбії Еміліану Аранго (244) у першому колі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 57 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 7з 9 брейк-пойнтів.

У наступному колі відбору Цуренко зіграє проти переможниці пари Чан Су Джон – Сара Еррані.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Кваліфікація, Перше коло
16 травня 

Леся Цуренко - Еміліана Аранго 6:0, 6:1

Нагадаємо, чотири українки зіграють у кваліфікації Ролан Гаррос.

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