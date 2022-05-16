Чотири українки зіграють у кваліфікації Ролан Гаррос

Ролан Гаррос стартує 16 травня, а ігри основної сітки пройдуть з 22 травня по 5 червня.

Чотири представниці українського тенісу поведуть боротьбу за право зіграти в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє btu.org.ua.

У першому раунді відбору Леся Цуренко (№121 WTA) зустрінеться з Еміліаною Аранхо з Колумбії (244).

Леся Цуренко вшосте стартує у кваліфікації Ролан Гаррос. Тенісистці жодного разу не вдалося успішно зіграти на цій стадії турніру. Натомість Цуренко сім разів грала в основній сітці. Найкращим її результатом є четверте коло 2018 року.

Катерина Байндль (146) поміряється силами з Оксаною Селехметьєвою (нейтральний статус, 198). Катерина уп'яте візьме участь у кваліфікації французького "мейджора". Успішно зіграти у відбірковому турнірі вдалося 2017-го року. У попередніх чотирьох сезонах Байндль стартувала у Парижі з основної сітки.

Дар'я Снігур (133) зіграє з турецькою тенісисткою Іпек Оз (194). Дар'я третій рік поспіль виступить у кваліфікації "Ролан Гаррос". У минулих двох розіграшах українка програвала у першому ж матчі.

Першою суперницею Катаріни Завацької (210) стане Лукреція Стефаніні з Італії (157). Катаріна візьме участь у кваліфікації турніру у Парижі втретє. Минулого сезону Завацька пробилася до основнрї сітки і програла майбутній півфіналістці Марії Саккарі з Греції.

В основній сітці турніру заявлені українки Ангеліна Калініна (36), Марта Костюк (59) та Даяна Ястремська (80).

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