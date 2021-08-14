Світоліна і Ястремська дізналися суперниць на турнірі в Цинциннаті

Джерело - Чемпiон.

З 16 по 22 серпня в Цинциннаті, США відбудеться престижний хардовий турнір WTA 1000. У ньому візьмуть участь дві українки - Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Світоліна отримала четвертий номер посіву і перший раунд пропускає. У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Марія Саккарі - Анжелік Кербер.

Світоліна візьме участь в турнірі в Цинциннаті всьоме за кар'єру. Найкращий результат - півфінал 2015 року.

Ястремська в першому раунді зіграє з володаркою вайлд-кард Кеті Макнеллі. Для Ястремської це друга участь в турнірі в Цинциннаті - в 2019 році вона вилетіла в другому раунді.