Визначилась суперниця Світоліної на турнірі WTA у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі турніру WTA у Монреалі зіграє проти представниці Великої Британії Джоанни Конта (41).
Конта у першому колі обіграла китаянку Чжан Шуай (51). Таким чином, британка стала першою суперницею українки Еліни Світоліної (№5 WTA), яка пропускає перше коло через високий номер посіву.
Відзначимо, що Світоліна і Конта грали п'ять разів, всі матчі виграла українка.
National Bank Open - WTA1000
Монреаль, Канада
Призовий фонд - $1,835,490
Хард
Перше коло, 10 серпня
Джоанна Конта - Чжан Шуай 4:6, 5:2 - відмова
Раніше, Ястремська поступилась на старті турніру WTA у Монреалі.