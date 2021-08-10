Визначилась суперниця Світоліної на турнірі WTA у Монреалі

Стала відома суперниця Світоліної

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна у другому колі турніру WTA у Монреалі зіграє проти представниці Великої Британії Джоанни Конта (41).

Конта у першому колі обіграла китаянку Чжан Шуай (51). Таким чином, британка стала першою суперницею українки Еліни Світоліної (№5 WTA), яка пропускає перше коло через високий номер посіву.

Відзначимо, що Світоліна і Конта грали п'ять разів, всі матчі виграла українка.

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Монреаль, Канада

Призовий фонд - $1,835,490

Хард

Перше коло, 10 серпня

Джоанна Конта - Чжан Шуай 4:6, 5:2 - відмова

Раніше, Ястремська поступилась на старті турніру WTA у Монреалі.