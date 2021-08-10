Ястремська поступилась на старті турніру WTA у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (50) поступилась американці Слоун Стівенс (62) у першому колі турніру WTA1000 у Монреалі.
Матч тривав 1 годину та 58 хвилин.
Ястремська 9 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 6 з 15 брейк-пойнтів.
National Bank Open - WTA1000
Монреаль, Канада
Призовий фонд - $1,835,490
Хард
Перше коло, 10 серпня
Слоун Стівенс - Даяна Ястремська 6:4, 1:6, 6:4
Раніше, Ястремська на детекторі брехні довела, що не вживала допінг.