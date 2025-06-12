18-річна канадка Макінтош встановила третій світовий рекорд за п'ять днів
18-річна Саммер Макінтош стала першою плавчинею, яка побила світовий рекорд у трьох різних індивідуальних дисциплінах на довгій дистанції з часів Майкла Фелпса на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні.
Про це повідомляє NBCSports.
Саммер встановила новий світовий рекорд у плаванні на 400 метрів комплексним плаванням на змаганнях чемпіонату Канади в Монреалі, який є відбірковим етапом до чемпіонаті світу, що проходитиме в Сінгапурі в липні та серпні.
18-річна плавчиня подолала дистанцію за 4 хвилини 23,65 секунди, покращивши на 0,73 секунди власний результат на цих змаганнях рік тому.
За два дні до цього плавчиня побила світовий рекорд на 200 метрів комплексним стилем. У перший день змагань Макінтош покращила досягнення австралійки Аріарн Тітмус від липня 2023 на 400 м вільним стилем (3.54,18).
"Підходячи до сьогоднішніх змагань, я знала, що можу зробити щось справді особливе, просто тому, що ці змагання, мабуть, будуть моїми найкращими змаганнями в кар'єрі.
Я вважаю, що світові рекорди створені для того, щоб їх перевершували, тому до того часу, як я залишу цей вид спорту, я хочу переконатися, що мій рекорд буде якомога швидшим", – зізналася канадська спортсменка.
На Олімпійських іграх у Парижі Саммер завоювала три золоті медалі. Спочатку Макінтош стала переможцем запливу на 400 метрів комплексом. Потім спортсменка виграла 200 м батерфляєм. Наостаном Макінтош з олімпійським рекордом виграла заплив на 200 метрів комплексом