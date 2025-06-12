18-річна канадка Макінтош встановила третій світовий рекорд за п'ять днів

18-річна Саммер Макінтош стала першою плавчинею, яка побила світовий рекорд у трьох різних індивідуальних дисциплінах на довгій дистанції з часів Майкла Фелпса на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні.

Про це повідомляє NBCSports.

Саммер встановила новий світовий рекорд у плаванні на 400 метрів комплексним плаванням на змаганнях чемпіонату Канади в Монреалі, який є відбірковим етапом до чемпіонаті світу, що проходитиме в Сінгапурі в липні та серпні.

18-річна плавчиня подолала дистанцію за 4 хвилини 23,65 секунди, покращивши на 0,73 секунди власний результат на цих змаганнях рік тому.

🚨 WORLD RECORD SMASHED 🚨

Summer McIntosh rewrites the record books again!! This time in the Women’s 400m Individual Medley! 🔥 She touches in an unbelievable 4:23.65, setting a new global standard in one of the sport’s toughest events 💪🌍 #Swimming #WorldRecord pic.twitter.com/hF0f0tlEa0 — World Aquatics (@WorldAquatics) June 12, 2025

ANOTHER WORLD RECORD 🌎🇨🇦



Summer McIntosh breaks her third world record in just five days, the latest breaking her own record in 400m individual medley. pic.twitter.com/IiZh5EbkeE — TSN (@TSN_Sports) June 12, 2025

За два дні до цього плавчиня побила світовий рекорд на 200 метрів комплексним стилем. У перший день змагань Макінтош покращила досягнення австралійки Аріарн Тітмус від липня 2023 на 400 м вільним стилем (3.54,18).

"Підходячи до сьогоднішніх змагань, я знала, що можу зробити щось справді особливе, просто тому, що ці змагання, мабуть, будуть моїми найкращими змаганнями в кар'єрі. Я вважаю, що світові рекорди створені для того, щоб їх перевершували, тому до того часу, як я залишу цей вид спорту, я хочу переконатися, що мій рекорд буде якомога швидшим", – зізналася канадська спортсменка.

На Олімпійських іграх у Парижі Саммер завоювала три золоті медалі. Спочатку Макінтош стала переможцем запливу на 400 метрів комплексом. Потім спортсменка виграла 200 м батерфляєм. Наостаном Макінтош з олімпійським рекордом виграла заплив на 200 метрів комплексом