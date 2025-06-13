Туран розповів про трансферні плани Шахтаря

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував трансферні чутки навколо клубу.

Інтерв’ю тренера публікує офіційний сайт команди.

Передусім, згадав наставник про своїх співвітчизників – турецьких футболістів, яких преса сватала в Шахтар.

"Справа в тому, що в Туреччині багато перспективних гравців, але зараз, на початку тренувального збору в «Шахтарі» 32 відмінні футболісти, включно з воротарями. Тож я вважаю, що в нас є певний рівень. Але побачимо під час тренувань. Зараз я бачу дуже хороший і талановитий склад", - заявив він.

Поки головний тренер гірників не визначився і з тим, яку позицію в команді потрібно підсилювати.

"Думаю, що наразі нам нічого не потрібно, та коли почнемо тренування, якщо я побачу необхідність, ми зможемо зробити підсилення. Цій команді ще потрібно більше працювати над захисними діями. Коли твій захист надійний, це може перетворити погану гру на хорошу. Енергія приходить від захисту. Тож нам потрібно більше бігати, діяти ефективніше й залишатися міцними в обороні. Поки що підсилення не потрібне, але побачимо під час тренувань. Я довіряю своїм гравцям більше, ніж вони самі вважають" , - заявив Арда.

Раніше турецький наставник Шахтаря згадав і про протистояння з Динамо.