 Світоліна потрапила у номінацію на нагороду Heart Award | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна потрапила у номінацію на нагороду Heart Award

Сьогодні 20:39 284 1
На винагороду претендують ще три тенісистки
Світоліна потрапила у номінацію на нагороду Heart Award
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна номінована на нагороду Heart Award за виступ проти Японії в Кубку Біллі Джин Кінг в квітні. 

Про це повідомляє пресслужба організаторів змагання.

Разом зі Світоліною на нагороду претендують Кету Бултер (Велика Британія), Лейла Фернандес (Канада) і Магдалена Фреч (Польща). 

Проголосувати за улюбленицю можна за посиланням. Голоси приймаються до 12:00 п'ятниці, 14 травня.

Тенісистка, з найбільшою кількістю голосів, отримає приз у вимірі 3 тисяч доларів і зможе направити гроші на благодійність.

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