Світоліна потрапила у номінацію на нагороду Heart Award

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна номінована на нагороду Heart Award за виступ проти Японії в Кубку Біллі Джин Кінг в квітні.
Про це повідомляє пресслужба організаторів змагання.
Разом зі Світоліною на нагороду претендують Кету Бултер (Велика Британія), Лейла Фернандес (Канада) і Магдалена Фреч (Польща).
Проголосувати за улюбленицю можна за посиланням. Голоси приймаються до 12:00 п'ятниці, 14 травня.
Тенісистка, з найбільшою кількістю голосів, отримає приз у вимірі 3 тисяч доларів і зможе направити гроші на благодійність.
First winner under the competition’s new name 🥇@ElinaSvitolina guided Ukraine past the stern resistance from Japan— Billie Jean King Cup (@BJKCup) May 7, 2021
Will she gain your #BJKCup Heart Award choice? 👀