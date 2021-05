Світоліна потрапила у номінацію на нагороду Heart Award

Перша ракетка України Еліна Світоліна номінована на нагороду Heart Award за виступ проти Японії в Кубку Біллі Джин Кінг в квітні.

Про це повідомляє пресслужба організаторів змагання.

Разом зі Світоліною на нагороду претендують Кету Бултер (Велика Британія), Лейла Фернандес (Канада) і Магдалена Фреч (Польща).

Проголосувати за улюбленицю можна за посиланням. Голоси приймаються до 12:00 п'ятниці, 14 травня.

Тенісистка, з найбільшою кількістю голосів, отримає приз у вимірі 3 тисяч доларів і зможе направити гроші на благодійність.

First winner under the competition’s new name 🥇@ElinaSvitolina guided Ukraine past the stern resistance from Japan



Will she gain your #BJKCup Heart Award choice? 👀