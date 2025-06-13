УЄФА виключив ірландський клуб з розіграшу Ліги конференцій-2025/26
УЄФА виключив ірландський клуб Дрогеда з розіграшу Ліги конференцій сезоу-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ірландського колективу.
Річ у тому, що Дрогедою та данським Сількеборгом, який також кваліфікувався на турнір, володіє Trivela Group. Правила УЄФА забороняють участь у турнірі двох або більше клубів, які мають одного мажоритарного власника.
Клуб наголосив, що провів багатомісячні переговори з УЄФА, які не принесли успіху, а тому вимушений звернутись до спортивного арбітражного суду (CAS).
Також Дрогеда наголосила, що правила постійно змінюються, а інші клуби обходили їх без будь-яких санкцій. Саме тому рішення щодо їхнього клубу вважається надто суворим.
Зазначимо, що схожу ситуацію з Дрогедою має Крістал Пелес. Клуб з АПЛ кваліфікувався до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку Англії, але може бути виключеним через одного з Ліоном власника – Джона Текстора.
Втім, раніше з'явилась інформація про можливого покупця команди з чемпіонату Англії.