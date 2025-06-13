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УЄФА виключив ірландський клуб з розіграшу Ліги конференцій-2025/26

Володимир Максименко — 13 червня 2025, 12:36
УЄФА виключив ірландський клуб з розіграшу Ліги конференцій-2025/26

УЄФА виключив ірландський клуб Дрогеда з розіграшу Ліги конференцій сезоу-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ірландського колективу.

Річ у тому, що Дрогедою та данським Сількеборгом, який також кваліфікувався на турнір, володіє Trivela Group. Правила УЄФА забороняють участь у турнірі двох або більше клубів, які мають одного мажоритарного власника.

Клуб наголосив, що провів багатомісячні переговори з УЄФА, які не принесли успіху, а тому вимушений звернутись до спортивного арбітражного суду (CAS).

Також Дрогеда наголосила, що правила постійно змінюються, а інші клуби обходили їх без будь-яких санкцій. Саме тому рішення щодо їхнього клубу вважається надто суворим.

Зазначимо, що схожу ситуацію з Дрогедою має Крістал Пелес. Клуб з АПЛ кваліфікувався до Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку Англії, але може бути виключеним через одного з Ліоном власника – Джона Текстора.

Втім, раніше з'явилась інформація про можливого покупця команди з чемпіонату Англії.

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