Не дати Динамо стати чемпіонами – Туран про свою мету в Шахтарі

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран дав перше інтерв’ю в статусі головного тренера Шахтаря.

Розмову з турецький фахівцем публікує офіційний сайт гірників.

Туран розповів про те, які фактори стимулювали його прийняти пропозицію і стати головним тренером Шахтаря.

"Насамперед найважливішим було те, що від перших зустрічей йшлося тільки про гру і про те, що відбувається на полі. Я люблю говорити про футбол, про деталі. Тож я побачив, що також є цікавість до деталей. Друге – протягом своєї кар’єри я був гравцем і тренером, який прагнув, мріяв про перемогу. Шахтар також має мету, мріє знову перемагати, завжди ", – заявив Туран.

Згадав наставник і про принципове протистояння з київським Динамо.

"Я знаю, що Динамо Київ є важливим суперником. Я дуже поважаю їх. Та моя мета – ніколи більше не дати їм стати чемпіонами України. Але коли ми можемо грати один проти одного, ми можемо вчитися один в одного і поважати один одного. І те, що нам потрібно в нашій країні, я знову кажу про нашу країну Україну, нам це потрібно. Перед перемогою чи поразкою. Робити людей щасливими. Я на сто відсотків хочу перемогти, я хочу зробити все можливе, але ми не повинні забувати про суть життя", - розповів Арда.

Нагадаємо, що турецький фахівець став головним тренером донецького Шахтаря 27 травня.

Раніше повідомлялося, що новий наставник гірників хоче підписати у клуб декількох новачків. Серед них – форвард Ренна та голкіпер Трабзонспора.