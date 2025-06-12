Боротьба Мерседес проти Феррарі, Макларен у своїй лізі: прев'ю Гран-прі Канади

Тиждень перерви у Формулі-1 завершився і вже цими вихідними відбудеться десятий етап "королеви автоспорту" – Гран-прі Канади.

З 13 по 15 червня на автодромі імені Жиля Вільнева, що знаходиться в Монреалі, Квебек, визначиться черговий переможець гонки Ф-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні Гран-прі Канади-2025.

Історична довідка

Етап у Канаді є одним з історичних у нинішньому календарі Формули-1. Перші гонки місцевого Гран-прі відбулися ще в 1961-му, а до заліку "королеви автоспорту" етап увійшов у 1967 році.

З того часу лише в 1975, 1987 та 2009 роках Гран-прі Канади не потрапляв до розкладу на сезон Формули-1.

Окрім того, знаменита "стіна чемпіонів" знаходиться саме на автодромі імені Жиля Вільнева, який приймає місцеве ГП з 1978 року.

У 2005 році Гран-прі Канади був найпопулярнішим етапом Формули-1. Ця гонка також посіла третє місце серед найпопулярніших спортивних подій того року, поступившись першим місцем Супербоулу та фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Ну і звичайно історію гонки в Монреалі не обійшов славнозвісний період пандемії COVID-19, коли два роки поспіль, у 2020 та 2021 етап Гран-прі Канади не проводився.

Рекорди етапу в Канаді

Найспішнішими гонщиками в Канаді, як і на багатьох інших треках, є легендарні Міхаель Шумахер та Льюїс Гамільтон. Колишній та нинішній пілоти Феррарі здобули по 7 перемог у Монреалі.

Попри це три останні гонки на автодромі імені Жиля Вільнева виграв 4-разовий чемпіон Макс Ферстаппен у складі Ред Булла.

Серед команд найуспішнішими у Формулі-1 на Гран-прі Канади є Макларен, які вигравали 13 разів у межах чемпіонату. Феррарі мають 14 перемог, проте дві з них припали на часи, коли етап ще не входив до "королеви автоспорту".

Taking the glory in Canada 🏆🇨🇦



Michael Schumacher and Lewis Hamilton both hold the record for the most victories at the Canadian Grand Prix, with seven each! 🤯#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/SVf6HfbzfW — Formula 1 (@F1) June 11, 2025

За двома мастодонтами Ф-1 йдуть Вільямс з 7 перемогами, Ред Булл з 5-ма та Бребем із Мерседесом – по 4 звитяги в Канаді.

Конфігурація треку

Історія створення траси в Монреалі дуже давня. Штучний острів Нотр-Дам посеред річки Святого Лаврентія був створений для Всесвітньої виставки Expo 67 у 1967 році.

Після того, як виставка та літні Олімпійські ігри 1976 року в Монреалі закінчилися, було ухвалено рішення дороги острова перетворити на гоночний трек. І ось так з'явився автодром острова Нотр-Дам, так він тоді називався.

Першу гонку етапу Формули-1 траса в Монреалі прийняла в 1978-му. Саме той заїзд виграв Жиль Вільнев на своїй Феррарі, тепер траса носить його ім'я.

Траса в Канаді є однією з улюблених серед гонщиків та вболівальників Формули-1. Трек доволі швидкий, з великою кількістю шикан, що вимагають різкого гальмування. Остання з таких веде до знаменитої "стіни чемпіонів".

Загалом трек складається з 14 поворотів та трьох зон DRS. Під час гонки пілоти долають 70 кіл траси довжиною 4,361 кілометра, що створює загальну дистанцію заїзду в 305,27 км.

Рекордне коло гонки продемонстрував колишній пілот Мерседес Валттері Боттас у 2019 році – 1:13,078, хоча найшвидше коло в історії показав Себастьян Феттель у кваліфікації на Феррарі того ж року – 1:10,240.

Фаворити та інтриги Гран-прі Канади

Гонка в Іспанії продемонструвала, що жодна директива наразі не зможе вплинути на перевагу Макларен, а отже за перемогу радше за все боротимуться саме гонщики "папаї".

Робити якісь прогнози дуже складно, адже в Монако Ландо Норріс довів, що досі має впевненість у собі та темп, щоб здобувати перемоги, проте Оскар Піастрі навіть не дав британцю шансу в Іспанії.

Головною інтригою є те чи піде хтось з пілотів Макларен проти командних наказів заради перемоги, а також чи з'явиться в Норріса стрижень поборотися з Піастрі не лише у кваліфікації, але й безпосередньо на трасі.

Також цікаво розгортаються події в так званій Формулі-1,5, де головними фаворитами є Мерседес та Феррарі, адже увесь Ред Булл на своїх плечах тягне Макс Ферстаппен.

Для "срібних стріл" три європейських етапи виявилися вкрай невдалими – схід Андреа Кімі Антонеллі в Імолі, провал у Монако і схід того ж Антонеллі в Барселоні.

От і маємо, що Феррарі, попри подвійну дискваліфікацію в Китаї та програш у квалі, то Вільямс, то Астон Мартін, посідають друге місце в загальному заліку.

Чи зможе Тото Вольфф налаштувати команду на успішний етап, а може Юкі Цунода знайде швидкість у своєму Ред Булл та наблизить "биків" до групи боротьби за друге місце в Кубку Конструкторів. Це ще одне питання, відповідь на яке ми отримаємо після Гран-прі Канади.

Ну і звичайно боротьба серед середняків цікава як ніколи. Так у нас є Віляьмс, який виглядає трохи швидшим, однак сенсація Ніко Хюлькенберга в Іспанії, стабільність Окона в Хаас, Фернандо Алонсо, який явно хоче знаходитися вище, а також Альпін, де кожен гонщик може втратити своє місце в боліді Ф-1.

Важко прогнозувати, для кого наступна гонка виявиться успішнішою, адже на це може вплинути чимало факторів, тому окрім темпу, командам доведеться демонструвати хороші стратегії та реагувати на події під час перегонів найкраще.

Шини, стратегії та погода в Канаді

Утретє в сезоні на етапі Формули-1 буде представлена найм'якша конфігурація гуми – C6 софт, C5 мідіум та C4 хард. Минулого року в Канаді використовувалися трохи жорсткіші шини – C5, C4 та C3.

Постачальник гуми Pirelli зауважує:

"Слід враховувати непередбачувану і мінливу погоду, яка, як відомо, може порушити хід гонок на цій трасі, а також коливання температури, що є характерною рисою змагань у Монреалі", –

Pirelli

Попри це згідно з прогнозом погоди не слід очікувати на дощ у Монреалі в жоден з днів уїк-енду, максимум на нас очікує похмура погода, що може допомогти гонщикам краще заощаджувати гуму.

Прогноз Чемпіона

Оскільки дощу в Канаді не прогнозується, то і очікувати на гонку із сенсаційними перемогами та подіумами не варто. Ми вважаємо, що перемогу здобуде Оскар Піастрі у напруженій боротьбі з Ландо Норрісом, а от за подіум зачепиться... Льюїс Гамільтон.

Для британця це одна з найуспішніших етапів у кар'єрі, то ж чому б не створити невеличку сенсацію, випередити обидва Мерседеса, Макса Ферстаппена та напарника по команді Шарля Леклера.

Розклад Гран-прі Канади

П'ятниця, 13 червня

20:30 – 21:30. Перша практика

00:00 – 01:00. Друга практика

Субота, 14 червня

19:30 – 20:30. Третя Практика

23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 15 червня

21:00. Гонкаа

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Канади в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.