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Визначились остаточні деталі рекордного трансферу Вірца у Ліверпуль

Володимир Максименко — 13 червня 2025, 13:03
Визначились остаточні деталі рекордного трансферу Вірца у Ліверпуль
Флоріан Вірц та Хабі Алонсо
Getty Images

Баєр прийняв останню пропозицію Ліверпуля щодо трансферу зіркового хавбека леверкузенців Флоріана Вірца.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттебренг.

Чемпіон Англії сплатить фіксовану суму у 130-135 мільйонів євро, а у разі виконанні певних умов, загальна сума трансферу може сягати 150 млн.

Очікується, що сам Вірц підпише контракт до 2030 року, але існує ймовірність, що його термін буде ще довшим.

Нагадаємо, що перша пропозиція Ліверпуля становила 130 мільйонів (вже включаючи бонуси). Проте Баєр не був задоволений нею.

У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше стало відомо про перехід Джеремі Фрімпонга з Баєра в Ліверпуль.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Футбольні трансфери Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

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