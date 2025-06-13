Визначились остаточні деталі рекордного трансферу Вірца у Ліверпуль

Баєр прийняв останню пропозицію Ліверпуля щодо трансферу зіркового хавбека леверкузенців Флоріана Вірца.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттебренг.

Чемпіон Англії сплатить фіксовану суму у 130-135 мільйонів євро, а у разі виконанні певних умов, загальна сума трансферу може сягати 150 млн.

🚨🔴 BREAKING | Final details have been settled in the last few hours: Liverpool are set to pay a fixed fee of around €130-135 million for Florian #Wirtz!



Understand he will sign a contract at least until 2030. Including potential bonuses (such as winning the Champions League,… pic.twitter.com/uzQfe4IvJb — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 13, 2025

Очікується, що сам Вірц підпише контракт до 2030 року, але існує ймовірність, що його термін буде ще довшим.

Нагадаємо, що перша пропозиція Ліверпуля становила 130 мільйонів (вже включаючи бонуси). Проте Баєр не був задоволений нею.

У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше стало відомо про перехід Джеремі Фрімпонга з Баєра в Ліверпуль.