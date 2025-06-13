Ексфутболіст Барселони повернеться у Бетіс
Хуніор Фірпо
Лідс
Колишній футболіст Барселони Хуніор Фірпо повернеться у Ла Лігу на правах вільного агента.
Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
28-річний захисник знову буде виступати за Бетіс, вихованцем якого він є. Очікується, що контракт буде підписано до літа 2028 року.
Фірпо грав за "огірків" з 205 по 2019 рік, після чого перейшов до каталонців за 18 мільйонів євро.
Гравець не зміг закріпитись у стані "блаугранс", перебравшись до Лідса влітку 2021 року. За цей час Фірпо зіграв за "павичів" 119 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав 22 асисти.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, ким Бетіс може замінити Антоні, який повернувся у Манчестер Юнайтед.