Ексфутболіст Барселони повернеться у Бетіс

Колишній футболіст Барселони Хуніор Фірпо повернеться у Ла Лігу на правах вільного агента.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

28-річний захисник знову буде виступати за Бетіс, вихованцем якого він є. Очікується, що контракт буде підписано до літа 2028 року.

Фірпо грав за "огірків" з 205 по 2019 рік, після чого перейшов до каталонців за 18 мільйонів євро.

Гравець не зміг закріпитись у стані "блаугранс", перебравшись до Лідса влітку 2021 року. За цей час Фірпо зіграв за "павичів" 119 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав 22 асисти.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 8 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, ким Бетіс може замінити Антоні, який повернувся у Манчестер Юнайтед.