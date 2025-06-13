Забарний погодив особистий контракт з ПСЖ

Український захисник Ілля Забарний погодив особистий контракт з французьким ПСЖ.

Про це пише Ніколо Скіра.

Журналіст повідомляє, що угода розрахована до 2030 року. Зарплата українця наразі не повідомляється.

Аби завершити трансфер українця переможцям Ліги чемпіонів потрібно погодити суму із Борнмутом. Раніше повідомлялося, що англійський клуб не планує продавати оборонця та вимагає за його перехід 75 млн євро.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.

Раніше Забарний прокоментував матч проти Нової Зеландії, в якому він вперше виводив Україну на гру з капітанською пов'язкою.