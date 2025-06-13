Мене ніколи не любили так, як Федерера і Надаля: Джокович – про легенд тенісу

Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович зізнався, що ніколи не отримував такої підтримки вболівальників, як Роджер Федерер чи Рафаель Надаль

Його слова публікує 20 Minuten.

Сербський тенісист пригадав, як відбувалося його становлення в еліті світового тенісу.

"Мене ніколи не любили так, як Федерера і Надаля, тому що я не повинен був там бути. Я був маленьким хлопцем, третім хлопцем, який прийшов і сказав: "Я стану номером один". Багатьом це не подобалося. Я продовжував грати і все одно відчував себе небажаною дитиною, п’ятим колесом. Запитував себе, чому так? Мені було боляче ", – заявив Джокович.

Також він розповів і про те, з ким з легендарних тенісистів у нього завжди було хороше спілкування.

"Я завжди поважав і Рафаеля, і Федерера, ніколи не говорив про них жодного поганого слова і ніколи не скажу. Я рівнявся на них і продовжую рівнятися. Але з Надалем я завжди ладнав краще", — заявив Джокович.

Сербський тенісист виграв у своїй кар'єрі 24 титули Grand Slam, серед яких найбільшу частку складає Australian Open – 10, а найменшу саме Ролан Гаррос – три перемоги.

Раніше Джокович прокоментував свою поразку від Янніка Сіннера в матчі 1/2 Ролан Гаррос та розповів, чи зіграє він ще на цьому турнірі.